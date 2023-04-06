У кого из знаков зодиака самая хорошая интуиция

Эти люди опаздывают на самолет, который терпит авиакатастрофу, чувствуют, какой билет нужно выучить к экзамену, и чаще всего оказываются в нужное время в нужном месте.
Считается, что у таких личностей развита интуиция. А у каких знаков зодиака есть так называемый третий глаз? О них Teleprogramma.pro рассказала ясновидящая, финалистка шестого сезона «Битвы экстрасенсов» Кажетта Ахметжанова.
Рак
Они облагают уникальной интуицией. При правильном подходе из интуиции можно развить экстрасенсорные способности.
Благодаря тому, что Раки живут в постоянном клубке эмоций, они «слышат» чужие энергии. Это позволяет им предугадывать, как поступит человек. Раки пользуются своим даром.
Скорпион
Скорпионы —у никальные манипуляторы, но также у них хорошо развита и интуиция. Представители этого знака зодиака прекрасно отличают симпатию и фальшь, наигранность и искренность, доброту и скрытые помыслы. Не играйте со Скорпионами, их не обыграть, а больно будет.
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Водолей
Одна из сильнейших энергий. Самая известная ясновидящая СССР — слепая Ванга — была Водолеем по знаку зодиака.
Водолеи не просто чувствуют, как поступить, но также могут видеть вещие сны. Судьба им постоянно показывает знаки свыше. Если Водолей ими пользуется, его жизнь складывается легко.
Кажетта Ахметжанова. Фото: личный архив
Подробнее о прогнозах Кажетты Ахметжановой можно прочесть на ее странице во «ВКонтакте».