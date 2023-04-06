У кого из знаков зодиака самая хорошая интуиция

Эти люди опаздывают на самолет, который терпит авиакатастрофу, чувствуют, какой билет нужно выучить к экзамену, и чаще всего оказываются в нужное время в нужном месте.

Считается, что у таких личностей развита интуиция. А у каких знаков зодиака есть так называемый третий глаз? О них Teleprogramma.pro рассказала ясновидящая, финалистка шестого сезона «Битвы экстрасенсов» Кажетта Ахметжанова.

Рак

Они облагают уникальной интуицией. При правильном подходе из интуиции можно развить экстрасенсорные способности.

Благодаря тому, что Раки живут в постоянном клубке эмоций, они «слышат» чужие энергии. Это позволяет им предугадывать, как поступит человек. Раки пользуются своим даром.