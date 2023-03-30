Знаки зодиака, которые могут проиграть в казино миллион, а потом снова выиграть его

Эти знаки зодиака готовы поставить на кон все, что есть. Фото:

 Эти знаки зодиака готовы поставить на кон все, что есть. Фото: Global Look Press  

Ясновидящая Кажетта Ахметжанова рассказала Teleprogramma.pro о самых заядлых игроках среди зодиакальных созвездий.

Классик русской литературы Федор Достоевский прославился не только своими романами, но и страстью к азартным играм. Писатель даже придумал свою систему для постоянного выигрыша, но она не сработала. Однако автор романа «Игрок» был уверен, что все делает правильно, а неудачи в игре списывал на излишнее волнение.

Кстати, игромания Федора Достоевского может объясняться и влиянием его знака зодиака, который отвечает за азартность. Подробнее о таких зодиакальных созвездиях Teleprogramma.pro рассказала ясновидящая, шаманка, финалистка шестого сезона «Битвы экстрасенсов» Кажетта Ахметжанова.  

Лев

Львы считают себя лучше других, поэтому побежать в спорте, в настольных играх, в спорах - это часть имиджа. Не связываетесь с этими самовлюбленными ребятами, они растопчут любого, чтобы потешить свое эго.

На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.

 

Скорпион 

Скорпионами в отличие от Львов руководит меркантильный интерес. Если они ввязываются в азартную игру, то на кону должен быть куш. Иной азарт Скорпионам не интересен. (Федор Достоевский как раз Скорпион по знаку зодиака – прим. ред)

Стрелец

Этот огненный знак зодиака очень легко входит в состояние азарта, который важен ему не ради какой-то цели, а ради самого азарта. То есть это самоцель.

Именно поэтому Стрельца легко втягивать в споры. Азарт играет с ним злую шутку.

Кажетта Ахметжанова. Фото: личный архив 

Подробнее о прогнозах Кажетты Ахметжановой можно прочесть на ее странице в Контакте. 

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