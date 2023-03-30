Знаки зодиака, которые могут проиграть в казино миллион, а потом снова выиграть его

Классик русской литературы Федор Достоевский прославился не только своими романами, но и страстью к азартным играм. Писатель даже придумал свою систему для постоянного выигрыша, но она не сработала. Однако автор романа «Игрок» был уверен, что все делает правильно, а неудачи в игре списывал на излишнее волнение.
Кстати, игромания Федора Достоевского может объясняться и влиянием его знака зодиака, который отвечает за азартность. Подробнее о таких зодиакальных созвездиях Teleprogramma.pro рассказала ясновидящая, шаманка, финалистка шестого сезона «Битвы экстрасенсов» Кажетта Ахметжанова.
Лев
Львы считают себя лучше других, поэтому побежать в спорте, в настольных играх, в спорах - это часть имиджа. Не связываетесь с этими самовлюбленными ребятами, они растопчут любого, чтобы потешить свое эго.
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Скорпион
Скорпионами в отличие от Львов руководит меркантильный интерес. Если они ввязываются в азартную игру, то на кону должен быть куш. Иной азарт Скорпионам не интересен. (Федор Достоевский как раз Скорпион по знаку зодиака – прим. ред)
Стрелец
Этот огненный знак зодиака очень легко входит в состояние азарта, который важен ему не ради какой-то цели, а ради самого азарта. То есть это самоцель.
Именно поэтому Стрельца легко втягивать в споры. Азарт играет с ним злую шутку.
Кажетта Ахметжанова. Фото: личный архив
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