Знаки зодиака, которые могут проиграть в казино миллион, а потом снова выиграть его

Классик русской литературы Федор Достоевский прославился не только своими романами, но и страстью к азартным играм. Писатель даже придумал свою систему для постоянного выигрыша, но она не сработала. Однако автор романа «Игрок» был уверен, что все делает правильно, а неудачи в игре списывал на излишнее волнение.

Кстати, игромания Федора Достоевского может объясняться и влиянием его знака зодиака, который отвечает за азартность. Подробнее о таких зодиакальных созвездиях Teleprogramma.pro рассказала ясновидящая, шаманка, финалистка шестого сезона «Битвы экстрасенсов» Кажетта Ахметжанова.

Лев

Львы считают себя лучше других, поэтому побежать в спорте, в настольных играх, в спорах - это часть имиджа. Не связываетесь с этими самовлюбленными ребятами, они растопчут любого, чтобы потешить свое эго.

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