Расклад по годам рождения! Володина назвала тех, кого обойдут беды в 2023 году

Детальный расклад на год рождения! Володина назвала тех, кого обойдут беды в 2023 году

Василиса Володина. Фото: соцсети героя публикации

Год Водяного Кролика обещает стать самым тяжелым за последнюю тройку лет — начиная с пандемийного 2020.

Василиса Володина — один из самых известных в России астрологов, чье мнение является авторитетным для большинства сограждан. Многие прислушиваются к прогнозам астролога, которые имеют тенденцию сбываться.

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Эксперты считают, что 2023 год станет самым сложным за последнюю тройку лет, начиная с пандемийного 2020-го. Водяной Кролика испытает всех на прочность. Но есть те, кого обойдут стороной беды и горести 2023 года. Вот точный расклад по годам рождения.

Меньше всего изменений, терзаний, метаний и проблем выпадет на долю везунчиков, которые родились с 1992 по 1994 год. Как дала понять астролог, эти баловни судьбы окажутся под защитой небесных светил, так, если бы они спрятались от ненастья в «домике». Зато остальным обывателям везет меньше. Их может закрутить воронка перемен со стороны Плутона.

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