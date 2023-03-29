Расклад по годам рождения! Володина назвала тех, кого обойдут беды в 2023 году

Василиса Володина — один из самых известных в России астрологов, чье мнение является авторитетным для большинства сограждан. Многие прислушиваются к прогнозам астролога, которые имеют тенденцию сбываться.

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Эксперты считают, что 2023 год станет самым сложным за последнюю тройку лет, начиная с пандемийного 2020-го. Водяной Кролика испытает всех на прочность. Но есть те, кого обойдут стороной беды и горести 2023 года. Вот точный расклад по годам рождения.