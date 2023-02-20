Володина назвала тех, кого не затронут беды 2023 года — везунчики во всех смыслах

Как уже писал сайт Teleprogramma.pro, Василиса Володина обнадежила тех, кто в год Водяного Кролика сумеет укрыться под маской изобилия.

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Им не страшны беды и тревоги 2023 года. Меньше всего изменений и проблем будет у тех, кто родился с 1992 по 1994 год. Как выразилась астролог, они словно спрячутся в «домике», а вот остальным везет меньше. Они рискуют попасть в воронку перемен, которые припас Плутон.

А эта планета готовит фундаментальную перестройку судеб тех, кто окажется под ее влиянием.

К примеру, родившимся с 1995 по 1998 годы предстоят самые важные и одновременно непростые изменения. Как будто на их собственных глазах строится новая судьба.