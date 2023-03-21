Кто из знаков зодиака умеет делать деньги из воздуха

Близнецы

Они от природы фартовые. Часто выигрывают в лотереи, в том числе и большие суммы. Устраиваются на теплое местечко, где не нужно много работать, но возможно получать хорошие премиальные.

Им стараются помогать финансово родители и другие родственники. Не прикладывая много усилий, Близнецы всегда оказываются при деньгах. Как-будто делают их из воздуха.

Дева

Расчетливая Дева отличается невероятной предприимчивостью. Она на генетическом уровне чувствует удачные и провальные проекты, вертит капиталом и приумножает его.

Кажется, что Девам просто везет, деньги они берут из воздуха. На самом деле это не так. Есть в них и предпринимательская жилка, и чуйка, и деловитость.

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Стрелец

Стрельцы умеют считать деньги и правильно ими распоряжаться. Даже имея небольшой доход, они приумножают капитал благодаря бережливости и расчетливости.

Если в руки к Стрельцам попадают большие деньги, то их отношение к финансам помогает добиться невероятных успехов.

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