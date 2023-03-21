Кто из знаков зодиака умеет делать деньги из воздуха

Недавний скандал с семейными блогерами Валерией (Лерчек) и Артемом Чекалиными, недоплатившими в госказну 300 миллионов рублей налогами, вызвал в обществе волну злорадства. Мол, представители многих уважаемых и нужных профессий могут себе позволить только скромную жизнь, тогда как эта парочка купается в роскоши. А с какой, собственно, радости?
Меж тем многие признают, что Лерчек и ее супруг действительно умели делать деньги из воздуха. Так, может и у вас есть такие же скрытые навыки, если вы относитесь к этим знакам зодиака? (Только всегда помните о налогах!).
Подробнее о них Teleprogramma.pro рассказала таролог и ясновидящая Галина Янко.
Близнецы
Они от природы фартовые. Часто выигрывают в лотереи, в том числе и большие суммы. Устраиваются на теплое местечко, где не нужно много работать, но возможно получать хорошие премиальные.
Им стараются помогать финансово родители и другие родственники. Не прикладывая много усилий, Близнецы всегда оказываются при деньгах. Как-будто делают их из воздуха.
Дева
Расчетливая Дева отличается невероятной предприимчивостью. Она на генетическом уровне чувствует удачные и провальные проекты, вертит капиталом и приумножает его.
Кажется, что Девам просто везет, деньги они берут из воздуха. На самом деле это не так. Есть в них и предпринимательская жилка, и чуйка, и деловитость.
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Стрелец
Стрельцы умеют считать деньги и правильно ими распоряжаться. Даже имея небольшой доход, они приумножают капитал благодаря бережливости и расчетливости.
Если в руки к Стрельцам попадают большие деньги, то их отношение к финансам помогает добиться невероятных успехов.
Подробнее о прогнозах Галины можно прочесть на ее странице во в Контакте.
Галина Янко. Фото: личный архив