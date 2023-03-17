Романы и интриги: таролог Янко назвала знаки зодиака, которым повезет в любви до конца марта

Сердце

Фото: Global Look Press

Эксперт назвала три знака зодиака, у которых будут бурные любовные перепитии этой весной.

Тарологи и астрологи могут заглянуть в будущее. Зачастую они предупреждают, если грядут неурядицы в жизни. Но порой им удается увидеть и хорошие моменты. Таролог Галина Янко в беседе с сайтом Teleprogramma.pro рассказала, кого до конца марта ждет удача в любви. Оказалось, что три знака зодиака преуспеют на любовном поприще. 

Дева

Для новых отношений сейчас открыты Девы. После зимы они немного оттаяли. Ищут человеческого тепла и участия. Если вы давно испытываете симпатию к Деве, стоит действовать. Иного способа обратить на себя внимание холодной и высокомерной Девы, может не быть.

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Овен

Сейчас Овны превратились в мартовских котов. Они весьма удачливы на любовном поприще. Но с этими товарищами нужно быть очень осторожными. Они все ищут любви, но не все хотят отношений. Не попадитесь на удочку к ловеласу.

Близнец

Близнецы – это знак зодиака, который почти всегда готов к амурным делам. С конца марта до середины апреля их ждёт удача. Есть шанс найти свою любовь и даже завести интрижку на стороне, которая останется тайной для второй половинки.

Справка Teleprogramma.pro:

Галина Янко – биоэнерготерапевт, таролог, парапсихолог и ясновидящая.

Галина Янко. Фото:  Teleprogramma.pro

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