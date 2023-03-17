Романы и интриги: таролог Янко назвала знаки зодиака, которым повезет в любви до конца марта

Тарологи и астрологи могут заглянуть в будущее. Зачастую они предупреждают, если грядут неурядицы в жизни. Но порой им удается увидеть и хорошие моменты. Таролог Галина Янко в беседе с сайтом Teleprogramma.pro рассказала, кого до конца марта ждет удача в любви. Оказалось, что три знака зодиака преуспеют на любовном поприще.
Дева
Для новых отношений сейчас открыты Девы. После зимы они немного оттаяли. Ищут человеческого тепла и участия. Если вы давно испытываете симпатию к Деве, стоит действовать. Иного способа обратить на себя внимание холодной и высокомерной Девы, может не быть.
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Овен
Сейчас Овны превратились в мартовских котов. Они весьма удачливы на любовном поприще. Но с этими товарищами нужно быть очень осторожными. Они все ищут любви, но не все хотят отношений. Не попадитесь на удочку к ловеласу.
Близнец
Близнецы – это знак зодиака, который почти всегда готов к амурным делам. С конца марта до середины апреля их ждёт удача. Есть шанс найти свою любовь и даже завести интрижку на стороне, которая останется тайной для второй половинки.
Справка Teleprogramma.pro:
Галина Янко – биоэнерготерапевт, таролог, парапсихолог и ясновидящая.
Галина Янко. Фото: Teleprogramma.pro