«Сжечь листок и смыть пепел водой»: астролог поделилась предсказанием на 17 и 18 марта

Стало известно, что всем знакам ждать от 17 и 18 марта.
Астролог Елена Мун отметила, что 25–26-е лунные сутки переходят из знака Козерога в знак Водолея. Это значит, наступает лучшее время для решения внутренних проблем.
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«Период отдыха, пассивного времяпровождения. Хорошо уделить внимание внутреннему миру: выявить и выписать причины дисгармонии, сжечь листок и смыть пепел водой. После желательно принять ванну с солью и очищающими эфирными маслами или сделать солевой скраб», — заявила Мун в беседе с vnimanie.pro.
Напомним, ранее астролог Тамара Глоба рассказала, как предсказала Владиславу Листьеву страшное событие.