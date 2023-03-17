«Сжечь листок и смыть пепел водой»: астролог поделилась предсказанием на 17 и 18 марта

Стало известно, что всем знакам ждать от 17 и 18 марта.

Астролог Елена Мун отметила, что 25–26-е лунные сутки переходят из знака Козерога в знак Водолея. Это значит, наступает лучшее время для решения внутренних проблем.

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