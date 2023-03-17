«Не хотел ничего слышать»: Тамара Глоба предупреждала Владислава Листьева о беде перед его гибелью

Астролог Тамара Глоба призналась, что предупреждала журналиста Владислава Листьева о нападении.

Напомним, Владислав Листьев был убит от выстрелов неизвестных киллеров первого марта 1995 года.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».

«Листьев был роковым человеком, но не фатальным. Над ним витал рок, но он не верил в судьбу. Относился ко всем прогнозам с иронией. Я пыталась сказать ему, что беда близко, но он не хотел ничего слышать», — заявила Глоба в эфире программы «Малахов» на канале «Россия 1».