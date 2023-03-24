Кто из знаков зодиака самый талантливый

Никто не знает, по какому принципу между людьми распределяются таланты. Кто-то действительно ослепительно одаренный буквально во всем, а кто-то практически всю жизнь ищет себя, не зная, какими способностями его одарил Бог. Возможно, наличие таланта зависит и от распределения звезд?

Среди каких знаков зодиака рождается больше всего талантливых людей? Ответ на этот вопрос знает таролог Галина Янко.

Близнецы

Предприимчивых и любознательных Близнецов природа значительно наделали талантом. Из них получаются успешные первооткрыватели, ученые. Люди, способные дать этому миру нечто новое.

Все благодаря тому, что Близнецы обладают пытливым умом и переменчивой натурой - быстро подстраиваться под новые обстоятельства.