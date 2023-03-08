Кто из знаков зодиака рожден, чтобы стать миллионером

Представители каких знаков зодиака купаются в роскоши? Фото:

  Представители каких знаков зодиака купаются в роскоши? Фото: Global Look Press 

Ответ на этот вопрос Teleprogramma.pro дала таролог Галина Янко.

Кто из нас не грезит о больших деньгах и возможностях осуществлять любые желания? Но есть люди, просто рожденные для богатства. Только к каким знакам зодиака они принадлежат?

На этот вопрос Teleprogramma.pro ответила таролог Галина Янко

Телец

Тельцы очень упрямы, азартны и любят рисковать. Благодаря бесстрашию, готовности в одну секунду лишиться всего, они любимы удачей. Тельцам идут большие деньги.

Овен

Как и Тельцы Овны любят рисковать, но полагаются не на удачу, а на холодный расчет. Именно поэтому в их копилке нет сделок на грани фола и денег из воздуха, как нет и полного лишения капитала, когда приходилось все начинать сначала.

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  Галина Янко. Фото: личный архив 

Лев

Они любят роскошь, достаток и богатство. Именно поэтому проекты, которые сулят хороший доход, вызывают у них восторг. Представители этого знака зодиака рискуют и, как правило, не ошибаются. Кстати, в отличие от многих знаков зодиака, которым нравится зарабатывать деньги, Львам нравится деньги тратить.

Подробнее о прогнозах Галины, которые касаются практически всех сфер нашей жизни, можно прочитать на ее странице в Контакте. 

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