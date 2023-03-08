Кто из знаков зодиака рожден, чтобы стать миллионером

Кто из нас не грезит о больших деньгах и возможностях осуществлять любые желания? Но есть люди, просто рожденные для богатства. Только к каким знакам зодиака они принадлежат?

На этот вопрос Teleprogramma.pro ответила таролог Галина Янко

Телец

Тельцы очень упрямы, азартны и любят рисковать. Благодаря бесстрашию, готовности в одну секунду лишиться всего, они любимы удачей. Тельцам идут большие деньги.