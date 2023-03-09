Три знака зодиака, которые способны выжить в любых условиях

Жизнь полна разных событий. И иногда судьба совершает настолько крутой поворот, что человек не успевает вписаться в него. Но все же представители некоторых знаков зодиака умеют сохранить здравый ум в любых обстоятельствах.

Подробнее о них Teleprogramma.pro рассказала шаманка, ясновидящая и финалистка шестой «Битвы экстрасенсов» Кажетта Ахметжанова.

По ее словам, лучше всего к переменам адаптируются двойственные знаки зодиака Близнецы и Рыбы.

Близнецы

Легко принимают любую ситуацию, даже если это потери и невзгоды. С кризисами и сложностями им помогает справиться за счет двойственность натуры. В них одновременно живут и пессимист, и оптимист.