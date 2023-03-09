Три знака зодиака, которые способны выжить в любых условиях

Жизнь полна разных событий. И иногда судьба совершает настолько крутой поворот, что человек не успевает вписаться в него. Но все же представители некоторых знаков зодиака умеют сохранить здравый ум в любых обстоятельствах.
Подробнее о них Teleprogramma.pro рассказала шаманка, ясновидящая и финалистка шестой «Битвы экстрасенсов» Кажетта Ахметжанова.
По ее словам, лучше всего к переменам адаптируются двойственные знаки зодиака Близнецы и Рыбы.
Близнецы
Легко принимают любую ситуацию, даже если это потери и невзгоды. С кризисами и сложностями им помогает справиться за счет двойственность натуры. В них одновременно живут и пессимист, и оптимист.
Рыбы
Схожий принцип действия, как и у Близнецов, но все же представителям этого зодиакального знака адаптироваться сложнее, чем Близнецам. В «воде» им комфортнее, но даже «на суше» они умудряются подстраиваться и выживать.
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Кажетта Ахметжанова. Фото: личный архив
Весы
Этот знак умеет сначала все взвесить, обдумать и принять решение. За счет того, что Весы пропускают стадию эмоций и последующие этапы принятия, они быстрее других принимают новые правила игры и реагируют на обстоятельства.