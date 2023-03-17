Три знака зодиака, которые способны на вечную любовь

Помните знаменитый шлягер Шарля Азнавура «Вечная любовь»? Кажется, что такое чувство живет только в фильмах и песнях. Но оно встречается и в повседневности. Например, актер Леонид Куравлев любил свою жену, с которой познакомился на катке в старших классах, на протяжении всей жизни.
Кто из знаков зодиака способен любить до слепоты, как поется в песне Шарля Азнавура? Ясновидящая, финалистка шестой «Битвы экстрасенсов» Кажетта Ахметжанова назвала три из них.
Девы
Очень тяжело влюбляются. У них это не бабочки в животе, а не нытьем так катаньем. Но если Дева снисходит до чувств к вам, будьте уверены, что это навсегда.
Весы
Один из самых любвеобильных знаков зодиака. Немногие способны составить им конкуренцию в амурных делах, но крутить романы и любить - это не одно и тоже. Если Весы вас по- настоящему полюбят, вы это почувствуете. Им станет никто не нужен. (Леонид Куравлев как раз относится к знаку зодиака Весы - прим. ред).
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Козероги
Очень упертый знак зодиака, который долго не может найти свою вторую половинку. Проблема кроется в голове Козерога.
Он или она «нарисовал/а» в голове идеальный образ принца/принцессы, но никто не соответствует стандарту. Как-только Козерог встречает эталон, дороги назад для него уже нет.
Кажетта Ахметжанова. Фото: личный архив