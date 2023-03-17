Три знака зодиака, которые способны на вечную любовь

Помните знаменитый шлягер Шарля Азнавура «Вечная любовь»? Кажется, что такое чувство живет только в фильмах и песнях. Но оно встречается и в повседневности. Например, актер Леонид Куравлев любил свою жену, с которой познакомился на катке в старших классах, на протяжении всей жизни.

Кто из знаков зодиака способен любить до слепоты, как поется в песне Шарля Азнавура? Ясновидящая, финалистка шестой «Битвы экстрасенсов» Кажетта Ахметжанова назвала три из них.

Девы

Очень тяжело влюбляются. У них это не бабочки в животе, а не нытьем так катаньем. Но если Дева снисходит до чувств к вам, будьте уверены, что это навсегда.