«В бедственном положении»: Кажетта Ахметжанова рассказала, кому из знаков постоянно не везет

Шаманка Кажетта Ахметжанова назвала три знака зодиака, которые из-за своего характера часто оказываются в плену неудач.

Экстрасенс отметила овнов как тех, кто не желает слушать мудрые советы. Поэтому импульсивные представители этого знака окружают себя конфликтными ситуациями.

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