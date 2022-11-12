«В бедственном положении»: Кажетта Ахметжанова рассказала, кому из знаков постоянно не везет

Кадета Ахмеджанова

Кажетта Ахметжанова. Фото: соцсети 

Финалистка шестого сезона шоу «Битва экстрасенсов» дала персональные советы.

Шаманка Кажетта Ахметжанова назвала три знака зодиака, которые из-за своего характера часто оказываются в плену неудач.

Экстрасенс отметила овнов как тех, кто не желает слушать мудрые советы. Поэтому импульсивные представители этого знака окружают себя конфликтными ситуациями.

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«Негативным качеством Овна можно назвать быстрое выгорание и нежелание доводить начатое до конца», – заявила  Ахметжанова.

«Представители этого знака слишком часто оказываются в бедственном положении, а помочь им некому. Ибо их друзья — и не друзья вовсе», – рассказала экстрасенс про раков.

И последним «бедственным» знаком Кажетта назвала скорпионов.

«Видя схожие негативные черты в других людях, представители этого знака пытаются их подавить и… стереть с лица земли. Для скорпионов нет слова компромисс. И этим они создают себе ужасную репутацию», – заключила шаманка для starhit.ru.

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