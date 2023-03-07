Три самых тревожных знака зодиака, которые постоянно изводят себя

Представителей каких знаков зодиака можно отнести к самым тревожным личностям? На этот вопрос Teleprogramma.pro ответила шаманка и ясновидящая, финалистка шестой «Битвы экстрасенсов» Кажетта Ахметжанова.
На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху
Кажетта Ахметжанова. Фото: личный архив
Близнецы
Многое считают представителей этого знака зодиака двуличными, но, поверьте, они и сами страдают от своей двойственной натуры. Из-за того, что их тело вмещает две личности, Близнецы постоянно во всем сомневаются, а когда сомневаются, еще и паникуют.
Раки
Среди Раков огромное количество неврастеников, людей, склонных к импульсивным решениям и истерикам. Они постоянно из-за чего-то переживают и тревожатся. Как правило, жизнь Раков вращается вокруг из семьи. Беспокойство за родных вызывает тревогу.
Рыбы
Внешне кажутся сдержанными, но из-за того, что Рыбы проблемы других пропускают через себя, склонны к тревоге и даже депрессии. Отгородиться от мира невозможно, поэтому представители водной стихии вынуждены пребывать в состоянии вечной тревоги.
Также прогнозы Кажетты Ахметжановой можно прочесть на ее странице в Контакте.