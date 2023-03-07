Три самых тревожных знака зодиака, которые постоянно изводят себя

Представителей каких знаков зодиака можно отнести к самым тревожным личностям? На этот вопрос Teleprogramma.pro ответила шаманка и ясновидящая, финалистка шестой «Битвы экстрасенсов» Кажетта Ахметжанова.

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