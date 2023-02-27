Чего ни в коем случае нельзя делать в Великий пост

После окончания Масленицы начинается Великий пост. В православии считается, что это период святости, строгости и воздержания. От каких соблазнов лучше всего воздержаться в эти дни? С этим вопросом Teleprogramma.pro обратилась к биоэнерготерапевту, тарологу и ясновидящей Галине Янко.
Галина напоминает нашим читателям, что Великий пост - это древняя христианская традиция. Самой сложной является последняя неделя поста - Страстная седмица. Завершает постные дни Пасха - Воскресение Христово. Считается, что пост длится 40 дней, хотя на самом деле 48.
- Галина, расскажите, пожалуйста, чего нельзя ни в коем случае делать, когда человек только начинает поститься.
- Вхождение в пост достаточно жесткое. 27 февраля нужно полностью отказаться от приема пищи, разрешено только питье.
Вообще, первое правило настраивает на очищение тела и в сравнении со вторым, которое очищает душу, легко выполнимо. Нельзя пускать в голову злые помыслы, сквернословить, ругаться. Согласитесь, что это сложно в наше время. Гораздо труднее, чем не есть.
Все свободное время нужно посвящать помыслам о Боге, поэтому никаких фильмов, сериалов, развлекательных и ток-шоу, не слушаем музыку, не играем в игры на телефоне или в компьютере. Или работаем, или молимся, или думаем о Боге и страданиях его сына Иисуса Христа. Можно читать священное писание.
В период Великого поста нельзя заниматься сексом. Неслучайно на Руси было мало детей, рожденных в ноябре и декабре (это современные Стрельцы и Скорпионы). Большинство христиан все же соблюдали пост.
На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.
Галина Янко. Фото: личный архив
- А как на счет вступления в брак?
- В Великий пост нельзя жениться. В соборах не обвенчают, а вот гражданская церемония может быть проведена, хотя с церковной точки зрения и нежелательна. Ибо полноценный брак, то есть консумированный, по православным законам невозможен.
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