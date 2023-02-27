Чего ни в коем случае нельзя делать в Великий пост

После окончания Масленицы начинается Великий пост. В православии считается, что это период святости, строгости и воздержания. От каких соблазнов лучше всего воздержаться в эти дни? С этим вопросом Teleprogramma.pro обратилась к биоэнерготерапевту, тарологу и ясновидящей Галине Янко.

Галина напоминает нашим читателям, что Великий пост - это древняя христианская традиция. Самой сложной является последняя неделя поста - Страстная седмица. Завершает постные дни Пасха - Воскресение Христово. Считается, что пост длится 40 дней, хотя на самом деле 48.

- Галина, расскажите, пожалуйста, чего нельзя ни в коем случае делать, когда человек только начинает поститься.

- Вхождение в пост достаточно жесткое. 27 февраля нужно полностью отказаться от приема пищи, разрешено только питье.

Вообще, первое правило настраивает на очищение тела и в сравнении со вторым, которое очищает душу, легко выполнимо. Нельзя пускать в голову злые помыслы, сквернословить, ругаться. Согласитесь, что это сложно в наше время. Гораздо труднее, чем не есть.