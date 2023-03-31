Три знака зодиака, которые поражают окружающих своей красотой

К весне преображается не только природа, но и женщины, которые стремятся похудеть и исправить все недостатки внешности. Быть привлекательными хотят быть и мужчины. Но если одним людям приходится прилагать усилия, чтобы понравиться окружающим, то другим для этого не нужно ничего делать.
Природа итак наградила их идеальной внешностью. Среди представителей каких знаков зодиака можно встретить больше всего красивых людей? Этот вопрос Teleprogramma.pro адресовала тарологу Галине Янко.
Скорпионы
Один из самых притягательных с эстетической точки зрения знаков зодиака. В них очень сильна сексуальная энергия, что делает Скорпионов обворожительными в глазах партнера. Если Скорпион не кажется вам красивым, значит он не положил на вас глаз.
Дева
Девы обладают изысканной эталонной красотой, можно сказать – безупречной. Но в этой безупречности есть минус. Их красота холодная, они не горят огнем стати, как Скорпионы, поэтому Девами приятно любоваться издалека, смотреть на красивую картинку.
На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.
Галина Янко. Фото: личный архив
Водолей
Очень красивые люди рождаются под знаком Водолея, особенно мужчины. Женщины могут и не обладать такими безупречными данными, как Девы, но партнера притягивает их внутренняя красота - они гармоничны, добры и влюблены во все, что их окружает.