«Не планируем брак, беременность, покупки»: таролог Янко рассказала, каким 2023 год станет для Рыб

Многие хотят узнать подсказки, что нужно делать, а что не стоит. Именно тарологи могут найти такие подсказки у звезд. Порой планеты многое могут рассказать. Таролог Галина Янко поделилась с сайтом Teleprogramma.pro астрологическим прогнозом на 2023 год для Рыб. Как оказалось, у них особенно ярких моментов не будет, поэтому нужно быть осторожнее.
По словам Галины, для Рыб 2023 год будет достаточно ровным, спокойным. Без ярких всплесков, без больших изменений. Таролог предупредила, что не стоит затевать крупные проекты – смена квартиры, машины, переезд.
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«Глобальные метаморфозы планеты не приемлют, поэтому это будет энергия, потраченная в пустую. На старую квартиру не найдутся покупатель, машина сломается прямо перед просмотром и т.д.
Однако в этом отсутствии перспектив надо видеть плюсы. В силу того, что планеты не дают Рыбам развития, не будет и потерять. Деньги, здоровье, отношения - все «зависнет». Не вверх, но и не вниз. Это то, что многие называют стабильностью.
Поэтому не планируем брак, беременность, операции с недвижимостью и крупные покупки. Исключение составляют лишь начинания из 2022 года, которые перетекли в 2023 год. Если дата свадьбы была назначена, беременность пришла из прошлого года и ипотека была получена в 2022 году, то для завершения нет препятствий. Речь идет про все новое.
Если очень хочется тратить, то можно заняться благотворительность. Это окно у Рыб открыто в 2023 году, а все остальное подождет», – поделилась эксперт.
Справка Teleprogramma.pro
Галина Янко – биоэнерготерапевт, таролог, парапсихолог и ясновидящая.
Галина Янко. Фото: Teleprogramma.pro