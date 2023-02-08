«В домике»: Володина назвала главных счастливчиков, которых не затронут трудности 2023 года

Астролог Василиса Володина заявила, что меньше всего изменений в 2023 году будет у родившихся с 1992 по 1994 годы.

«Можно сказать, что они «в домике», а вот все остальные попадают под пристальное внимание Плутона, который может принести фундаментальную перестройку всей жизни», - заявила она.

Володина добавила, что родившимся с 1995 по 98 годы предстоят самые важные и одновременно непростые изменения. Как будто на их собственных глазах рождается новая жизнь.

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