«Любое желание следует загадывать с умом»: Володина - о таинстве новолуния в ночь с 21 на 22 января

Василиса Володина в свежем интервью Teleprogramma.pro намекнула, какой промах совершают многие в новолуние. Это событие произойдет уже на текущей неделе. Первое новолуние года наступит в ночь с 21 на 22 января. При этом астролог заверила, что фатальных моментов от него ждать не следует. Скорее всего, это событие можно отнести к обычному явлению.

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Однако Василиса Володина пояснила, что в народе принято верить в то, что молодой месяц способствует исполнению самых заветных желаний. И народ, как выразилась астролог, спешит загадать то, что им хотелось бы получить от Вселенной. При этом зачастую люди забывают, что сами по себе эти желания едва ли сбудутся.