«Любое желание следует загадывать с умом»: Володина - о таинстве новолуния в ночь с 21 на 22 января

Василиса Володина в свежем интервью Teleprogramma.pro намекнула, какой промах совершают многие в новолуние. Это событие произойдет уже на текущей неделе. Первое новолуние года наступит в ночь с 21 на 22 января. При этом астролог заверила, что фатальных моментов от него ждать не следует. Скорее всего, это событие можно отнести к обычному явлению.
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Однако Василиса Володина пояснила, что в народе принято верить в то, что молодой месяц способствует исполнению самых заветных желаний. И народ, как выразилась астролог, спешит загадать то, что им хотелось бы получить от Вселенной. При этом зачастую люди забывают, что сами по себе эти желания едва ли сбудутся.
«Над их исполнением нужно работать. И еще важный момент: любое желание следует загадывать с умом», -заверила Володина.
Совет астрологов
Есть смысл заранее продумать - о чем стоит просить Вселенную. Нужно максимально четко и со всеми подробностями сформулировать свою мечту. В какой-то степени это новолуние уникально: оно приходится как раз на начало Нового года по китайскому календарю.