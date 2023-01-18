Василиса Володина: «В феврале произойдут значительные события!»

Первое новолуние 2023 года случится в ночь с 21 на 22 января. Многие астрологи уверяют: в этот период люди почувствуют всплеск эмоций, от новолуния следует ожидать какого-то «разгула страстей», конфликтных ситуаций. А возможно, новолуние ознаменует собой некие грандиозные фатальные события.

Журналисты Teleprogramma.pro поговорили с астрологом Василисой Володиной.

- Почему первое новолуние 2023 года – в ночь с 21 на 22 января - называют «невероятным»? Правда ли, что оно принесет небывалый всплеск эмоций и какие-то фатальные события? Как к нему готовиться?

- Это обычное новолуние, начало нового лунного года. Я бы не стала ему ничего приписывать. Может быть, «невероятным» его называют, просто чтобы привлечь внимание. Фатальные события новолуние вообще никак не определяет.

А значительных событий, которые заинтересуют всех, нам следует ждать, скорее, ближе к весне, не раньше начала февраля. Предстоящее новолуние не знаменует собой ничего глобального.

- Самое обычное новолуние?

- У нас принято верить, что молодой месяц способствует исполнению желаний, - народ бросается желания загадывать. Но при этом люди часто забывают, что сами по себе эти желания не сбудутся: над их исполнением нужно работать. И еще важный момент: любое желание следует загадывать с умом.

