Василиса Володина: «В феврале произойдут значительные события!»

Первое новолуние 2023 года случится в ночь с 21 на 22 января. Многие астрологи уверяют: в этот период люди почувствуют всплеск эмоций, от новолуния следует ожидать какого-то «разгула страстей», конфликтных ситуаций. А возможно, новолуние ознаменует собой некие грандиозные фатальные события.
Журналисты Teleprogramma.pro поговорили с астрологом Василисой Володиной.
- Почему первое новолуние 2023 года – в ночь с 21 на 22 января - называют «невероятным»? Правда ли, что оно принесет небывалый всплеск эмоций и какие-то фатальные события? Как к нему готовиться?
- Это обычное новолуние, начало нового лунного года. Я бы не стала ему ничего приписывать. Может быть, «невероятным» его называют, просто чтобы привлечь внимание. Фатальные события новолуние вообще никак не определяет.
А значительных событий, которые заинтересуют всех, нам следует ждать, скорее, ближе к весне, не раньше начала февраля. Предстоящее новолуние не знаменует собой ничего глобального.
- Самое обычное новолуние?
- У нас принято верить, что молодой месяц способствует исполнению желаний, - народ бросается желания загадывать. Но при этом люди часто забывают, что сами по себе эти желания не сбудутся: над их исполнением нужно работать. И еще важный момент: любое желание следует загадывать с умом.
Фото: Global Look Press
Напомним, согласно рекомендациям астрологов, следует готовиться к такому событию, как новолуние. Прежде всего, надо понимать: новолуние – это начало чего-то нового, в этот период происходит запуск некой программы, которая будет реализовываться на протяжении лунного месяца. Именно поэтому принято загадывать желания: многие даже составляют целый список того, о чем мечтают, или систематизируют свои цели.
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Продумайте заранее – о чем вы бы хотели попросить Вселенную? Очень важно максимально четко и подробно сформулировать свои мечты. В какой-то степени это новолуние уникально: оно приходится как раз на начало Нового года по китайскому календарю. Словом, отнеситесь к нему серьезно – самое время начать осуществлять свои планы, заручившись поддержкой Вселенной.