2021 и 2022 покажутся раем! Тамара Глоба дала пугающий прогноз, каким будет 2023 год

Тамара Глоба. Фото: кадр из видео, скриншот

Каким выдастся год Водяного Кролика?

Тамара Глоба дала прогноз на новый 2023 год. Станет ли год Водяного Кролика периодом долгожданного затишья? На какой уровень выйдут существующие беды? Ждать ли четкого и ясного урегулирования?

Отвечая на эти вопросы, астролог подметила, что год Водяного Кролика станет самым тяжелым за последнюю тройку лет.

Исходя из этого, прошедшие 2021 и 2022 годы уже не будут ассоциироваться с самой гнетущей обстановкой. И вполне вероятно покажутся более удачными.

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Накал страстей выпадет на конец 2022 года и начало 2023-го. Год Водяного Кролика и вовсе можно назвать критическим, никакого затишья пока не предвидится. Ситуация стабилизируется не раньше, чем через 2-2,5 года. И только к 2026-м возможен открытый мир на дружественной основе.

Ранее Тамара Глоба дала прогноз, когда сегодняшние проблемы найдут свое разрешение. 

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