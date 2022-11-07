Тамара Глоба назвала год, когда сегодняшние проблемы найдут свое разрешение

Тамара Глоба дала понять, что самый ближайший год для россиян, когда все более или менее устаканится, — это 2024-й. Именно этот период можно считать отправной точкой, давшей надежду на затишье.

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Однако нас ожидает самый жесткий и трудный год — и это 2023-й. При этом астролог намекнула, что тревожные события, которые имеют отношение к этому переменчивому периоду, приведут к желанию объединиться всем миром на дружеской основе. Так, на свои места все встанет не раньше чем через 2-2,5 года. Именно тогда появится четкое и ясное урегулирование многих проблем. Налаживание ситуации в полной мере возможно не ранее 2026 года.

«С 2026-го мы начнем те события, которые могут привести к открытому миру», — добавила Глоба, уточнив, что исчезнут визы, а государства будут положительно настроены по отношению друг к другу.

По материалам YouTube-проект «Стрелец-молодец»