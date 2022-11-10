«Прите как танк»: нумеролог составила прогноз на «зеркальный день» в ноябре

Цифры

Цифры. Фото: Global Look Press

Екатерина Попова назвала положительные стороны магического дня.

По словам нумеролога, зеркальная дата 11 ноября 2022 принесет больше позитива, чем негатива.

Энергетически сильный день не стоит бояться. Он подарит удачу тем, кто готов действовать.

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«Это энергетически сильный день. Обратим внимание, из каких чисел состоит дата. Сразу бросается в глаза единица. Она открывает нумерологический ряд. Это число говорит нам о лидерстве, силе воли. Хороши будут любые начинания. Открыто заявляйте о своих желаниях, не бойтесь дискутировать и убеждать всех в своей правоте, проявите смелость и открытость. Прите как танк, любая цель по плечу», – отметила нумеролог.

Также нумеролог рассказала для nevnov.ru о характере тех, кто родился в «зеркальный день».

 «В такой день родятся физически крепкие люди. От природы они будут обладать крепким иммунитетом и выносливостью. Очень яркие, харизматичные и гиперактивные. Их главная миссия — понять свою силу и с помощью нее помогать другим. Отлично реализуются в спорте, а также в психологии и коучинге», – передали слова эксперта argumenti.ru.

Напомним, ранее о «зеркальной» дате высказались астрологи и дали свои советы.

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