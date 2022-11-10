«Прите как танк»: нумеролог составила прогноз на «зеркальный день» в ноябре

Также нумеролог рассказала для nevnov.ru о характере тех, кто родился в «зеркальный день».

«В такой день родятся физически крепкие люди. От природы они будут обладать крепким иммунитетом и выносливостью. Очень яркие, харизматичные и гиперактивные. Их главная миссия — понять свою силу и с помощью нее помогать другим. Отлично реализуются в спорте, а также в психологии и коучинге», – передали слова эксперта argumenti.ru.

Напомним, ранее о «зеркальной» дате высказались астрологи и дали свои советы.