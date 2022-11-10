«Прите как танк»: нумеролог составила прогноз на «зеркальный день» в ноябре

По словам нумеролога, зеркальная дата 11 ноября 2022 принесет больше позитива, чем негатива.
Энергетически сильный день не стоит бояться. Он подарит удачу тем, кто готов действовать.
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«Это энергетически сильный день. Обратим внимание, из каких чисел состоит дата. Сразу бросается в глаза единица. Она открывает нумерологический ряд. Это число говорит нам о лидерстве, силе воли. Хороши будут любые начинания. Открыто заявляйте о своих желаниях, не бойтесь дискутировать и убеждать всех в своей правоте, проявите смелость и открытость. Прите как танк, любая цель по плечу», – отметила нумеролог.
Также нумеролог рассказала для nevnov.ru о характере тех, кто родился в «зеркальный день».
«В такой день родятся физически крепкие люди. От природы они будут обладать крепким иммунитетом и выносливостью. Очень яркие, харизматичные и гиперактивные. Их главная миссия — понять свою силу и с помощью нее помогать другим. Отлично реализуются в спорте, а также в психологии и коучинге», – передали слова эксперта argumenti.ru.
Напомним, ранее о «зеркальной» дате высказались астрологи и дали свои советы.