11 ноября — «зеркальный день»: что нужно сделать в пятницу для своего светлого будущего — совет астрологов

Правильная визуализация - хорошее подспорье.

Правильная визуализация — хорошее подспорье. Фото: Global Look Press

Людям не стоит игнорировать цифру 2.

Астрологи рассказали, что 11 ноября — это день силы и «зеркальный день». В этот период не стоит игнорировать людям цифру 2, которая будет править ситуацией.

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В этот день есть большой шанс продвинуться по работе, а потому не стоит бездействовать или уходить в рутину.

Активно реализуйте все задуманное, проявляйте себя, есть большой шанс быть замеченным и вознагражденным за свой труд как руководством, так и просто госпожой Удачей.

Двойка принесет людям выносливость и эмоциональную стойкость, которые крайне важны в карьерном деле.

После усиленного труда вполне вероятен отличный приятный отдых, который мы заслужили.

Источник: slovofraza.com.

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