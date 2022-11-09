11 ноября — «зеркальный день»: что нужно сделать в пятницу для своего светлого будущего — совет астрологов

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В этот день есть большой шанс продвинуться по работе, а потому не стоит бездействовать или уходить в рутину.

Активно реализуйте все задуманное, проявляйте себя, есть большой шанс быть замеченным и вознагражденным за свой труд как руководством, так и просто госпожой Удачей.

Двойка принесет людям выносливость и эмоциональную стойкость, которые крайне важны в карьерном деле.

После усиленного труда вполне вероятен отличный приятный отдых, который мы заслужили.

Источник: slovofraza.com.