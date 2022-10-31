Гороскоп на ноябрь! Володина оставила предостережение всем знакам зодиака

В воскресенье, 30 октября, Василиса Володина озвучила первую часть прогноза на ноябрь, в котором указала Овнов, Тельцов, Близнецов, Раков, Львов и Дев. Про их гороскоп мы писали ранее.

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В свежем прогнозе, на понедельник, 31 октября, астролог поделилась гороскопом для остальных знаков зодиака, предсказав, что ждет Весы, Скорпионов, Стрельцов, Козерогов, Водолеев и Рыб в ноябре.

Весы могут столкнуться с тем, что чужие денежные проблемы могут совершенно неожиданно стать их. Что делать? Сопротивляться и отстаивать свое. Конечно, можно отдаться на волю обстоятельств, помогая тем, кого судьба несправедливо обошла. Это, скорее всего, не только повысит значимость Весов в глазах близких, но и вернется ответной помощью.

Скорпионы столкнуться со странным поведением окружающих. Они подготовят массу сюрпризов, с которыми не так-то просто разобраться.

Помимо неожиданных сбоев в самочувствии Стрельцы ощутят, как давление обстоятельств коснется и их повседневных обязанностей.

«Еще недавно ты считал себя очень занятым человеком? Ты ошибался! Теперь жизнь точно найдет тебе занятие 24/7», — пишет астролог в своем Telegram-канале.

Дети и события, связанные с ними, способны нарушить даже самые выверенные планы Козерогов. Также представители этого знака зодиака могут пасть духом.

Водолее напряжение ждет дома. То, что должно работать исправно, вдруг откажется выполнять свою функцию. Лучшее лекарство — максимальная загрузка на работе.

У Рыб настоящая жизнь никак не хочет втискиваться в теоретические представления о том, как должно быть.