Гороскоп на ноябрь! Володина оставила предостережение шести знакам зодиака

В преддверии наступления последнего осеннего месяца Василиса Володина в своем микроблоге дала прогноз шести знакам зодиака. Так, астролог предостерегла представителей зодиакального круга от возможных рисков, трат и много другого.

Еще больше интересных новостей в Telegram-канале «Звездная пыль».

Напряжение Овна будет связано с финансовыми вопросами. Это могут быть: внезапные траты, накопления, выяснения, кому и что принадлежит. Астролог советует представителям этого знака зодиака опираться на свои расчеты. Главное - планировать каждую трату и не транжирить деньги попусту, проявив экономию.

Тельцам придется понервничать из-за ситуации, которая потребует от них быстрого реагирования. Представители этого зодиакального круга будут готовы действовать мгновенное, несмотря на то, что их считают медлительными.

Близнецам не удастся «втиснуть» происходящее ни в какие рамки, даже в самые пластичные. Картина мира этого знака зодиака будет упрямо сопротивляться очередным изменения. Хотя источником метаморфоз выступят сами Близнецы.

У Раков напряжение будет связано с финансами. Они столько планируют купить, однако их доходы тихо плачут.

Внезапные события отвлекают Львов от личного. При этом новые цели могут серьезно помешать старым обязательства.

Девы столкнутся с тем, что жизнь уж слишком настойчиво распахнет перед ними глубины новых знаний. И это будет походить скорее на повинность, чем на приобретение.