Кто из знаменитостей может пожениться до конца года: видеопредсказание

Год назад состоялась одна из самых громких свадеб последних лет. Узами браками связали себя Константин Богомолов и Ксения Собчак, которые приехали в ЗАГС на катафалке. Вскоре эстафету переняли Паулина Андреева и Федор Бондарчук.

В этом же году из-за пандемии число свадеб в нашей стране уменьшилось на 40,5%. Такие грустные данные приводит Росстат.

Однако сейчас люди, истосковавшиеся по ощущению праздника, понемногу начинают возвращаться к привычному образу жизни, а значит, может начаться свадебный бум. В том числе и среди знаменитостей.

Так, по слухам торжество планируют пара Елизавета Арзамасова и Илья Авербух. Правда, влюбленные избегают вдаваться в какие-либо подробности предстоящего бракосочетания.

Свадьбы каких селебритис нам ожидать еще в ближайшее время? На эти вопросы в видеоистории Teleprogramma.pro отвечает потомственная ясновидящая и таролог Саона.