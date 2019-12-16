«Жизнь прекрасна»: Собчак повеселилась с сыном на детском празднике

Телеведущая призналась, что еще десять лет назад она не могла допустить и мысли, что будет получать удовольствие от подобного времяпрепровождения.

После романтической поездки на Мальдивы в компании режиссера Константина Богомолова 38-летняя Ксения Собчак решила провести уикенд с трехлетним сыном Платоном. Вместе с наследником от экс-супруга Максима Виторгана телеведущая побывала на детской вечеринке, устроенной ее близкими друзьями. Об этом сама Ксения рассказала на личной страничке в Instagram. Знаменитость поделилась отчётными кадрами с праздничного мероприятия, попозировав перед объективами фотокамер с Платоном.

По словам телеведущей, еще каких-нибудь десять лет назад она бы посмеялась над всей ситуацией, не поверив, что с материнством она научится веселиться на детских вечеринках. Однако теперь Ксения не скрывает, что ей нравится проводить время с наследником в непринужденной обстановке, наблюдая за тем, как он играет с другими детьми.

«Если бы мне лет десять назад сказали, что я буду кайфовать на детском дне рождения… я бы плюнула в лицо обидчику! Сегодня кайфую. Жизнь прекрасна», — добавила возлюбленная Константина Богомолова.

Напомним, что вместе с мужем Собчак провела декабрьские каникулы на Мальдивах. Пока телеведущая отдыхала на курорте, за их общим сыном приглядывал Максим Виторган. Ранее Ксения выступила с критикой в адрес Виктории Лопыревой, усомнившись в искренности чувств модели к новоиспеченному супругу, бизнесмену Игорю Булатову. Возлюбленная Константина Богомолова предположила, что Виктория вернется на ярмарку невест, как только узнает, что у ее избранника нет денег.