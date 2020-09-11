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Поженятся ли Илья Авербух и Лиза Арзамасова: видеопредсказание

Таролог Александра Харис специально для Teleprogramma.pro заглянула в будущее звездной пары.

Поженятся ли Илья Авербух и Лиза Арзамасова: видеопредсказание
Илья Авербух и Елизавета Арзамасова. «Экспресс-газета»/фото: Лариса Кудрявцева

По слухам, 25-летняя актриса Елизавета Арзамасова и 46-летний олимпийский чемпион по фигурному катанию Илья Авербух готовятся к предстоящей свадьбе. И, судя по всему, торжество может состояться в 2021 году.

Сейчас Елизавета находится под пристальным вниманием общественности. В Сети обсуждается каждый ее шаг, даже посты в Инстаграм, абсолютно не связанные с темой личной жизни. Например, тексты актрисы о художниках.

Дойдут ли все-таки возлюбленные до ЗАГСа? И какой будет их семейная жизнь, если знаменитости все-таки свяжут себя узами брака? На эти вопросы в видео Teleprogramma.pro отвечает таролог Александра Харрис.

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