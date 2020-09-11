Поженятся ли Илья Авербух и Лиза Арзамасова: видеопредсказание

По слухам, 25-летняя актриса Елизавета Арзамасова и 46-летний олимпийский чемпион по фигурному катанию Илья Авербух готовятся к предстоящей свадьбе. И, судя по всему, торжество может состояться в 2021 году.

Сейчас Елизавета находится под пристальным вниманием общественности. В Сети обсуждается каждый ее шаг, даже посты в Инстаграм, абсолютно не связанные с темой личной жизни. Например, тексты актрисы о художниках.

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