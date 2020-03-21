«Состоится ли Олимпиада в Токио?»: что напророчили знаменитые экстрасенсы

Пообещали — выполняем! Портал Teleprogramma.pro запускает новый проект «Экстрасенс-баттл», в рамках которого известные экстрасенсы и ясновидящие будут давать свои прогнозы на темы, которые в данный момент волнуют нас больше всего.

Сейчас наша страна и весь мир с тревогой наблюдают за распространением коронавируса. В России пока зафиксировано лишь 200 случаев заражения, но во многих других странах ситуация гораздо хуже — в одной только Италии количество положительных проб перевалило за 40 000, более 3400 человек скончались.

Из-за пандемии многие спортивные и культурные мероприятия уже отменены или перенесены на более поздний срок. В частности, чемпионат Европы по футболу пришлось перенести на 2021 год, а песенный конкурс «Евровидение» и вовсе решили не проводить. Под большим вопросом оказалось и проведение Олимпиады-2020 в Токио и как раз об этом мы решили спросить наших ясновидящих.

Состоятся ли XXXII летние Олимпийские игры, запланированные на 24 июля — 9 августа?

Кажетта Ахметжанова

Казахская шаманка, финалистка шестой «Битвы экстрасенсов» на ТНТ Кажетта Ахметжанова уверена, что спортивным болельщикам, которые уже являются счастливыми обладателями билетов на главное спортивное событие года, волноваться не стоит.

«Проблема с коронавирусом закончится к маю, и все масштабные мероприятия, что запланированы, состоятся. Это касается и Олимпиады. Я, кстати, вернулась из Японии полторы недели назад и могу сказать, что все японцы очень ее ждут. Вся страна занята подготовкой и зрелище обещает быть интересным. Правда, я вижу, что не все страны приедут на мероприятие, хотя границы к тому моменту будут открыты».

Кажетта считает, что кризис в нашей стране продлится до середины мая. Россиян она призывает не поддаваться панике и не запасаться гречкой на несколько месяцев вперед.

«Кое-кто на этой ситуации сможет хорошо заработать, так как паника создается искусственно. Продукты не кончаются, но людей вынуждают все скупить с прилавков магазинов. Дефицита или пустых полок я не вижу. Такого добра, как туалетная бумага, у нас тоже будет, предостаточно, ведь наша бумажная промышленность работает без перебоя. Все нормализуется и все вернутся к нормальному ритму жизни».

Ясновидящая предупредила, что на фоне страха населения заболеть участятся и случаи с мошенничеством. Она рекомендует всем проявлять бдительность и не стоит пускать в свои квартиры и офисы посторонних людей, якобы желающих провести дезинфекцию. Об этом же следует предупредить пожилых родственников или знакомых.

«Я не вижу, что Россия в целом понесет большие потери от пандемии коронавируса. В группе риска те, кто имеет сопутствующие заболевания и люди более пожилого возраста. Ну, так или иначе, им в целом нужно быть внимательными к своему здоровью. Вижу, что могут наблюдаться перебои с лекарствами, но не по вине поставщиков, а по вине самого населения, которое скупает все подряд», — отметила Кажетта.

Таролог Саона

Известному тарологу Саоне ее карты тоже сообщили, что летней Олимпиаде коронавирус не угрожает.

«К тому моменту, как должно состоятся мероприятие в Токио, все проблемы с коронавирусом будут уже решены. Более того, я не вижу глобальной проблемы именно в этом регионе. Абсолютно понятно, что в Токио полетят со многих стран мира, но к тому моменту, границы будут уже открыты и вся жизнь нормализуется. Могу сказать, что так же в том регионе ожидается аномально жаркое лето, и, что бы ни говорили, в жаре этот вирус не будет жить. В Токио пройдет невероятно грандиозное шоу, которое будут обсуждать еще очень долгое время. Совсем скоро, в течении месяца, будет объявлено о снятии карантина и люди с такой же быстротой забудут о том, что их страшило ранее. Так же они поедут на отдых и, безусловно, на Олимпиаду. Летом будет много массовых мероприятий, и все вернется на круги своя. Те, кто спокойно реагируют на ситуацию, имею в виду организаторов мероприятий, в летний период смогут хорошо заработать».

Проблему с массовой охотой на гречку, туалетную бумагу и куриные грудки Саона тоже назвала искусственно созданной.

«В ближайшее время из магазинов все будет скуплено, но сразу после этого полки заполнятся продуктами уже по более высокой цене. Сказать, что какие-то продукты исчезнут безвозвратно, тоже не могу. Люди подвержены массовой панике, возможно, начнут скупать рис. Но повторюсь, ситуация не критичная, ничего не исчезнет и голодать никто не будет», — успокоила нас потомственная ведунья.

Экстрасенс Анатолий Леденев

Финалист 12 сезона «Битвы экстрасенсов» Анатолий Леденев, отвечая на вопрос о возможной отмене Олимпийских игр, не был настолько категоричен, как его коллеги.

«Вся ситуация будет «бултыхаться» до 1 мая практически, или даже до конца весны. И вот там уже будет решение, потому что в Китае коронавирус почти задавили и в нашей стране тоже взялись за это дело. Но Россия — тоже бывшая коммунистическая страна и, я думаю, эти умные головы все сделают как нужно: поднимут медицину, армию, что-нибудь заблокируют и смогут это дело остановить. В данный момент угроза для Олимпиады есть. Но все будет решаться в конце весны. Если опытный в деле коронавируса Китай согласится помочь Западу (не бесплатно, конечно), я думаю, к началу лета или к середине лета эту болезнь на Земле придавят конкретно», — считает Леденев.

Он отметил, что панику по поводу гречки и туалетной бумаги в России организовали политические конкуренты.

«Происходит искусственное нагнетание паники для того, чтобы люди скупали продукты, включая просроченные. Тот же Запад, и та же Украина засылают к нам своих людей для организации паники среди населения. Так же было с митингами в Москве, где москвичей практически не было. Это политика. Экономическая политика. Передел собственности и ресурсов. Ажиотаж в магазинах создают сами продавцы, и, когда народ на это ведется, они начинают поднимать цены. За это надо просто уголовные дела заводить. У нас привыкли на людской беде бабло грести, и надо тех, кто так поступает, просто сажать в тюрьму для того, чтобы остановить панику», — заявил экстрасенс.

Вопрос возможной отмены Игр на днях обсуждали в ходе видеоконференции лидеры стран G7. По словам президента США Дональда Трампа, окончательное решение относительно судьбы Олимпиады остается за Токио.

Правы наши ясновидящие или нет, мы вскоре узнаем. И расскажем вам!