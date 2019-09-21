Гороскоп Женские знаки Зодиака, которым подойдет мужчина постарше
Гороскоп

Женские знаки Зодиака, которым подойдет мужчина постарше

Мария Горская

Марианна Абравитова рассказала, кто может следовать примеру жён Виторгана-старшего или Олега Меньшикова.

В российском шоу-бизнесе в последнее время нередко встречаются истории любви, в которых мужчина гораздо старше своей жены. Да, иногда такие союзы оказываются неудачными, как у Армена Джигарханяна и Виталины Цымбалюк-Романовской, но есть и более счастливые пары: Эммануил Виторган и Ирина Млодик, Олег Меньшиков и его Анастасия.

Таролог и парапсихолог Марианна Абравитова считает, что некоторым женщинам больше, чем остальным, подходят отношения с мужчиной постарше. О том, к каким знакам Зодиака эти женщины относятся, ведунья рассказала порталу Teleprogramma.pro.

Овен (21 марта — 20 апреля)

Представительницы этого знака, с одной стороны, часто бывают инфантильны, с другой, обладают сильным и бескомпромиссным характером. Им нужен мужчина, который сможет найти к ним подход, станет лидером в отношениях и сможет усмирить их необузданную натуру. Как правило, на это способны зрелые мужчины.

Рак (22 июня — 22 июля)

Представительницы этого знака в мужчине ищут надежность, стабильность и желание построить крепкую семью — то, без чего Раки не видят своего счастья. Для этого, разумеется, мужчина должен быть «нагулявшимся», обладать достаточной мудростью и материальной базой, а все это приходит, как правило, с годами.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Девы хотят избежать всевозможных игр, эмоциональных встрясок и глупости в отношениях, всего того, что бывает свойственно молодым парням. Ответственность и понимание того, что отношения строятся на искренности и компромиссе — ключевые для них качества, поэтому мужчина постарше для Девы — идеальный вариант.

Водолей (21 января — 18 февраля)

Как правило, девушку-Водолея очень сложно заинтересовать, ведь они очень умны и проницательны. Не каждый молодой парень сможет произвести на них впечатление и по достоинству оценить их богатый внутренний мир. А вот мужчина постарше, вероятно, сможет поддержать с ней интеллектуальную беседу и даже научить ее чему-то новому, что очень важно для представительниц этого знака.

Марианна Абравитова - таролог, астролог, парапсихолог
Марианна Абравитова — таролог, астролог, парапсихолог. Фото: mariannaabravitova.ru
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Женские знаки Зодиака, которым подойдет мужчина постарше
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