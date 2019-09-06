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Вечная молодость: жену Олега Меньшикова вновь приняли за его дочь

Актер и его вторая половина Анастасия впервые за долгое время вместе вышли прогуляться по Москве.

Вечная молодость: жену Олега Меньшикова вновь приняли за его дочь
Олег и Анастасия Меньшиковы. Фото: Instagram / olegmenshikov.ru

Здоровье народного артиста России Олега Меньшикова, за которое все так волновались в августе, похоже, сейчас в полном порядке. На его странице в Instagram 6 сентября был опубликован снимок, где 58-летний Меньшиков и его супруга запечатлены во время прогулки по ГУМу.

«Просто чудесные Олег Евгеньевич и Анастасия Меньшиковы в ГУМе. Фото — архивы пресс-служб, 4 сентября 2019», — гласит подпись.

Примечательно, что люди, которые не знают, что супруге артиста всего 35 лет, увидев их вместе, думают, что красивая девушка рядом с ним — это дочь или еще какая-то родственница. Так было и в этот раз.

Олег Меньшиков и его жена
Комментарий под фото Олега Меньшикова и его супруги. Instagram / olegmenshikov.ru

Напомним, 24 августа Олег Меньшиков не смог пойти на похороны Александры Назаровой из-за того, что плохо себя чувствовал. В Сети появились слухи о том, что актер и художественный руководитель столичного Театра им. М.Н. Ермоловой якобы был госпитализирован из-за проблем с алкоголем, но коллеги эту информацию опровергли, заявив, что пьяным Олега Евгеньевича никогда не видели.

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Вечная молодость: жену Олега Меньшикова вновь приняли за его дочь
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