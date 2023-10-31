Когда курс доллара упадет до 80 рублей: прогноз эксперта

Рубль начал потихоньку укреплять свои позиции. А курс доллара упал после решения Центрального банка повысить ставку до 15%. Сейчас он составляет 93 рубля.

Какая судьба ждет национальную валюту в ноябре? Об этом Teleprogramma.pro рассказал экономист Александр Разуваев.