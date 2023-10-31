Когда курс доллара упадет до 80 рублей: прогноз эксперта

Какую позицию займет доллар в ноябре? Фото: Global Look Press  

Экономист Александр Разуваев рассказал Teleprogramma.pro о том, что может повлиять на стабилизацию рубля.

Рубль начал потихоньку укреплять свои позиции. А курс доллара упал после решения Центрального банка повысить ставку до 15%. Сейчас он составляет 93 рубля.

Какая судьба ждет национальную валюту в ноябре? Об этом Teleprogramma.pro рассказал экономист Александр Разуваев.

«Рубль будет укрепляться умеренными темпами на фоне «хорошей нефти», продажи валют экспортерами, - поясняет Александр. – Да и ставку сделали больше, чем ожидали. К президентским выборам доллар может дойти до 80 рублей, а то и спуститься ниже. Укрепление будет проходить плавно».

- Повлияет ли, на ваш взгляд, на курс доллара ситуация на Ближнем Востоке?

- Нет. Только в том случае, если нефть скакнет до 150 долларов за баррель, но это, наоборот, поддержит рубль. Вот только некоторые люди говорят, что тогда может возникнуть масштабный конфликт спроса на доллар и на золото.

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Фото: Global Look Press  

Однако мы отрезаны от международных рынков. России это мало коснется. На отечественном рынке нет международных спекулянтов. Так что никаких больших потрясений нас не ждет.    

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