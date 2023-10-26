Будет ли доллар стоить 90 рублей: курс на ближайшие дни в цифрах — все реально

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Финансовые аналитики полагают, что да. Рубль поддерживает сразу несколько факторов: высокая стоимость нефти, конец налогового периода, указ президента о продаже валюты, высокая учетная ставка от ЦБ РФ.

Гузель Проценко, генеральный директор «Альфа-Форекс», считает, что до конца года доллар опустится до 91–92,5 рубля. В какие-то периоды вероятен показатель в 90 рублей, но это будет кратковременно.

Источник: 1prime.ru