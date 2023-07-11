«Может подняться и до 120»: финансовый аналитик - о бешеных скачках доллара последнее время

На прошлой неделе биржевой курс рубля вел себя, как школьник-ботаник, вырвавшийся из-под опеки строгих родителей. Проще говоря, пустился во все тяжкие. Так, 6 июля доллар дошел до отметки 93 рубля, правда, уже на следующий день немного остепенился. Так, 7 июля он стоил уже 92, 5 рублей.
Как долго может продолжаться эта финансовая «вакханалия»? И способен ли курс доллара дорасти до ста рублей?
С этими вопросами Teleprogramma.pro по традиции обратилась к финансовому аналитику, кандидату экономических наук Михаилу Беляеву.
Михаил Беляев в студии канала ОТР
- Михаил Кимович, что вообще происходит с курсом рубля?
- Как я уже говорил ранее, эти скачки вышли за пределы реального экономического анализа. Это информационно-психологическое давление на рубль в чистом виде.
К тому же финансовый рынок у нас не очень большой, достаточно легко поддается манипуляциям со стороны слаженных концертных действий манипуляторов. Кроме того, банки, которые продают валюту, также не теряются и активно повышают котировки доллара по отношению к рублю.
Можно сказать, это такой информационно- психологический спрос, близкий к ажиотажному, самораскручивающемуся.
Рубль находится в не очень благоприятном положении, потому что опирается не на самую сильную экономику. Это да. Но во всяком случае и не на двухнедельное резкое снижение котировок.
Можно сказать, что сейчас на рынке наблюдается критически повышенный спрос, но пока еще не ажиотажный, не паникерский. А если все перерастет в биржевую панику, то доллар может подняться и до 100, и до 110, и до 120 рублей, но в моменте.
Но когда дно будет достигнуто, долго ажиотаж продолжаться не может, он достигает определенного уровня. Конечно, биржевого краха никто особо не допускает, потому что существует механизм прекращения торгов на бирже.
Они прекращаются, биржа успокаивается, и курс начинает корректироваться.
А вообще, давать прогнозы сейчас – шарлатанство, потому что нет никаких реальных точек опоры, которые позволяют сделать нормальный анализ. И прогнозировать события при таком информационно-психологическом положении крайне сложно.
- А что вы думаете о позициях Центрального банка?
- Центральный банк, который должен быть регулятором этих процессов, сидит и ничего не делает. Но сейчас, конечно, ему уже поздно вступать в деятельность. Надо было засечь эти изменения еще на ранних стадиях, когда все только начиналось.
Аналитическая служба должна была спрогнозировать эти процессы и применить определенные инструменты, которые могли бы корректировать валютный курс.
Я думаю, в Центральном банке ждут, когда рубль совсем упадет вниз. Это послужит дополнительным аргументом для повышения ключевой ставки.
Ставка будет повышена, хотя это и не имеет отношение к валютному курсу и инфляции в наших условиях, но зато имеет крайне негативное воздействие на экономику.
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Михаил Беляев в студии канала ОТР
- А часто ли на таких ситуациях наживаются манипуляторы, о которых вы упоминали?
- Судя по всему, это происходит постоянно. Особенно, когда совпадают все факторы, и экономика у нас на застое, а слова: «Лучше, чем было», якобы отражающие положение дел в экономической сфере, - это просто филология. Это не значит хорошо.
К тому же на состояние экономики наслоились события последних двух недель, они тоже дали толчок. Информационный фактор сработал, поскольку наша экономика итак находится в не очень устойчивом положении. А если бы было наоборот, то шум в медиаполе не мог бы ни на что повлиять.
На самом деле информационный фактор работает как триггер, спусковой крючок, а тут как раз и подскакивают «товарищи-спекулянты», которые на самом деле нам совсем не товарищи.
А наш небольшой емкий рынок еще очень хорошо реагирует на негатив. Основные инвесторы видят в иностранной валюте защитный актив, куда они пытаются вместить свои средства, чтобы их можно было сберечь. Так что достаточно только нажать на этот спусковой крючочек – и ситуация пошла!
Только не в ту сторону…