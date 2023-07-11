«Может подняться и до 120»: финансовый аналитик - о бешеных скачках доллара последнее время

- Михаил Кимович, что вообще происходит с курсом рубля?

- Как я уже говорил ранее, эти скачки вышли за пределы реального экономического анализа. Это информационно-психологическое давление на рубль в чистом виде.

К тому же финансовый рынок у нас не очень большой, достаточно легко поддается манипуляциям со стороны слаженных концертных действий манипуляторов. Кроме того, банки, которые продают валюту, также не теряются и активно повышают котировки доллара по отношению к рублю.

Можно сказать, это такой информационно- психологический спрос, близкий к ажиотажному, самораскручивающемуся.

Рубль находится в не очень благоприятном положении, потому что опирается не на самую сильную экономику. Это да. Но во всяком случае и не на двухнедельное резкое снижение котировок.

Можно сказать, что сейчас на рынке наблюдается критически повышенный спрос, но пока еще не ажиотажный, не паникерский. А если все перерастет в биржевую панику, то доллар может подняться и до 100, и до 110, и до 120 рублей, но в моменте.

Но когда дно будет достигнуто, долго ажиотаж продолжаться не может, он достигает определенного уровня. Конечно, биржевого краха никто особо не допускает, потому что существует механизм прекращения торгов на бирже.

Они прекращаются, биржа успокаивается, и курс начинает корректироваться.

А вообще, давать прогнозы сейчас – шарлатанство, потому что нет никаких реальных точек опоры, которые позволяют сделать нормальный анализ. И прогнозировать события при таком информационно-психологическом положении крайне сложно.