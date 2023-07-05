«Все вышло на старт биржевой паники»: что будет с долларом к августу

За прошедшую неделю курс доллара вырос на пять пунктов и закрепился на уровне выше 89 рублей. Это вызвало некоторую панику среди россиян, которые бросились в банкоматы снимать наличные деньги. Стоит ли кричать: «Шеф, все пропало» и ждать еще более громкого обвала рубля и дальше?
На эту животрепещущую тему Teleprogramma.pro поговорила с кандидатом экономических наук, финансовым аналитиком Михаилом Беляевым.
«Ситуация вышла за рамки фундаментального серьезного экономического анализа. И эти скачки курса доллара не образумили даже суббота-воскресенье, когда на финансовом рынке не было торгов», - объясняет спикер.
- Михаил Кимович, с чем связан такой стремительный рост курса доллара?
- Когда наблюдается такой бешеный рост, это предвестник начала ажиотажного спроса на валютной бирже.
Но когда на бирже пересекаются определенные границы, по правилам ее придется закрыть, подождать, пока произойдет охлаждение курса, потому что сейчас это чисто психологический вариант, не поддающийся реальному экономическому анализу. Все вышло на старт биржевой паники.
А это значит, что курс доллара будет прибавлять по рублю-полтора, но это происходит достаточно быстро, в течение двух-трех дней. Он еще упирается в потолок, торги останавливаются, потом доллар снова падает вниз, а рубль восстанавливается. Потому что экономической основы у этой ситуации нет никакой, кроме ажиотажного психологического спроса.
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Михаил Беляев в студии канала ОТР
- О каких цифрах здесь может идти речь?
- Я думаю, что в итоге курс американской валюты упадет и выше 85-86 рублей за доллар не установится. И хотя на это нет никаких причин экономического характера, но есть понимание, что если один раз потолок пробит, то восстановление хоть и идет, но не до тех величин, которые были до кризиса, например, 82-83 рубля, а чуть больше. Это, я думаю, мы и увидим в ближайшее время.
Мне не очень понятно, почему за этими процессами так спокойно наблюдает Центральный банк, хоть он и регулятор национального курса. И то, что ведомство смотрит, как рубль стремительно падает вниз, утверждая, что все под контролем, - это обычный стиль поведения.
Пока банк не дождется краха, он не введет повышенную ставку, затем курс рубля скорректируется, помимо усилий Центрального банка. А потом банк скажет, какой он молодец и как здорово все отрегулировал! И все остальные сделают то же самое.
Так что пока курс доллара вышел за пределы экономического анализа, прогнозировать его поведение довольно сложно.