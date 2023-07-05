«Все вышло на старт биржевой паники»: что будет с долларом к августу

- О каких цифрах здесь может идти речь?

- Я думаю, что в итоге курс американской валюты упадет и выше 85-86 рублей за доллар не установится. И хотя на это нет никаких причин экономического характера, но есть понимание, что если один раз потолок пробит, то восстановление хоть и идет, но не до тех величин, которые были до кризиса, например, 82-83 рубля, а чуть больше. Это, я думаю, мы и увидим в ближайшее время.

Мне не очень понятно, почему за этими процессами так спокойно наблюдает Центральный банк, хоть он и регулятор национального курса. И то, что ведомство смотрит, как рубль стремительно падает вниз, утверждая, что все под контролем, - это обычный стиль поведения.

Пока банк не дождется краха, он не введет повышенную ставку, затем курс рубля скорректируется, помимо усилий Центрального банка. А потом банк скажет, какой он молодец и как здорово все отрегулировал! И все остальные сделают то же самое.

Так что пока курс доллара вышел за пределы экономического анализа, прогнозировать его поведение довольно сложно.