Когда в России снизят пенсионный возраст

— Какие же?

— Давайте пофантазируем вместе с вами. Прежде всего это экономические факторы, которые говорят о том, что производительность труда может быть такова, что позволяет людям работать меньше, например, не пять, а четыре раза в неделю.

Такая практика существует в некоторых странах, где сокращается продолжительность рабочего времени и увеличивается время для отдыха. Но при всем при этом в той же Франции, Германии и других европейских странах пенсионный возраст, как правило, не снижается.

Все-таки пенсионеры — это особая категория людей, связанных не только с экономикой, но и в определенном смысле с демографией. Я вспоминаю 1932–1935 годы, когда зарождалась наша пенсионная система. Тогда средняя продолжительность жизни у нас была 43–45 лет. Сейчас же она увеличилась далеко за 70.

И было бы смешно если бы при таких сроках мы бы оставляли людям право выйти на пенсию в 45 лет. Тогда многие бы просто продолжали работать, хотя сама по себе пенсия как социальный инструмент дается, когда человек теряет трудоспособность. Он не может работать всю жизнь. Не то чтобы человека покидают силы, просто однажды наступает такое время, когда он не способен выдавать тот трудовой потенциал, что был раньше.

Так что вопрос снижения пенсионного возраста, скорее, философский. И я бы не стал уделять ему много внимания. Какой в этом смысл?

Представим, мы снизим пенсионный возраст на год. Какой бы ни была экономическая ситуация, есть люди, которые все равно будут продолжать работать, хоть мы уменьшим эти цифры на два года, а то и на пять лет. Это огромный социальный пласт. Это представители науки, образования, медицины, культуры.

А есть те, кто может себе позволить уйти на пенсию раньше. Да и с тенденцией увеличения продолжительности жизни говорить об этом не стоит.

Опыт других стран свидетельствует о том, что в таком случае повышается и возраст выхода на пенсию. Но благодаря снижению рабочих часов людям даются возможности для отдыха, самосовершенствования, для получения дополнительного образования, время для семьи и хобби.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль»!