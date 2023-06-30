Когда в России снизят пенсионный возраст

В этом году исполнится пять лет со дня подписания закона о пенсионной реформе, которая предусматривает поэтапное повышение выхода на пенсию до 2028 года. Ее итогом станет то, что возраст отправки на заслуженный отдых в России будет увеличен на пять лет: до 60 лет — для женщин, до 65 лет — для мужчин.
Но экономическая ситуация в стране постоянно меняется. Возможно, экономические показатели будут улучшаться, что даст дополнительные возможности для пенсионного бюджета. В каком случае мы можем говорить об отходе от норм пенсионной реформы и снижении возраста выхода на пенсию?
На этот вопрос Teleprogramma.pro отвечает глава Союза пенсионеров России Валерий Рязанский.
«У нас уже существует практика снижения пенсионного возраста определенных категорий людей и профессий, связанных с тяжелыми и вредными условиями труда.
Это достаточно большой пласт — около 30% наших пенсионеров имеют право уйти на пенсию раньше из-за условий труда, проживания, географии (например, жители Крайнего Севера могут уйти на заслуженный отдых на пять лет раньше. — Прим. ред.).
Но если отвечать на ваш вопрос напрямую. Можно ли снизить общепринятый установленный возраст выхода на заслуженный отдых?
Сейчас трудно об этом говорить, но, наверное, есть обстоятельства, которые позволят это сделать».
— Какие же?
— Давайте пофантазируем вместе с вами. Прежде всего это экономические факторы, которые говорят о том, что производительность труда может быть такова, что позволяет людям работать меньше, например, не пять, а четыре раза в неделю.
Такая практика существует в некоторых странах, где сокращается продолжительность рабочего времени и увеличивается время для отдыха. Но при всем при этом в той же Франции, Германии и других европейских странах пенсионный возраст, как правило, не снижается.
Все-таки пенсионеры — это особая категория людей, связанных не только с экономикой, но и в определенном смысле с демографией. Я вспоминаю 1932–1935 годы, когда зарождалась наша пенсионная система. Тогда средняя продолжительность жизни у нас была 43–45 лет. Сейчас же она увеличилась далеко за 70.
И было бы смешно если бы при таких сроках мы бы оставляли людям право выйти на пенсию в 45 лет. Тогда многие бы просто продолжали работать, хотя сама по себе пенсия как социальный инструмент дается, когда человек теряет трудоспособность. Он не может работать всю жизнь. Не то чтобы человека покидают силы, просто однажды наступает такое время, когда он не способен выдавать тот трудовой потенциал, что был раньше.
Так что вопрос снижения пенсионного возраста, скорее, философский. И я бы не стал уделять ему много внимания. Какой в этом смысл?
Представим, мы снизим пенсионный возраст на год. Какой бы ни была экономическая ситуация, есть люди, которые все равно будут продолжать работать, хоть мы уменьшим эти цифры на два года, а то и на пять лет. Это огромный социальный пласт. Это представители науки, образования, медицины, культуры.
А есть те, кто может себе позволить уйти на пенсию раньше. Да и с тенденцией увеличения продолжительности жизни говорить об этом не стоит.
Опыт других стран свидетельствует о том, что в таком случае повышается и возраст выхода на пенсию. Но благодаря снижению рабочих часов людям даются возможности для отдыха, самосовершенствования, для получения дополнительного образования, время для семьи и хобби.
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Валерий Рязанский. Фото: Global Look Press
— А могут ли в России теоретически сократить рабочий день?
— Он у нас уже сокращался. Но я могу вспомнить и времена, когда в России была и шестидневная, более загруженная рабочая неделя. Я помню, как трудились мои родители.
К тому же сейчас мы ориентируемся на то, что работодатели сами определяют многие пункты внутреннего трудового распорядка, но не нарушая общепринятого закона, изложенного в Трудовом кодексе. Существуют договоры, которые регулируют уставные правила в фирмах и компаниях. Так что каждый исходит из того, как ему удобно.
Если, например, речь идет об отпусках, технологически все должно складываться так, чтобы это не останавливало производство. А если это останавливает производство, либо же лишает его характера бесперебойной работы, то тогда фирма делает по-другому – устраивает один отпуск в году для всего коллектива.
Так что рабочий день, конечно, может сократиться, но для этого нужны экономические условия и решения внутри организации. Кроме того, не стоит забывать и о дистанционной форме работы, там еще менее отрегулированы рабочие взаимоотношения.
В этом случае руководитель не следит за тем, сколько времени сотрудник посвятил выполнению того или иного задания. Главное — все выполнить в нужный срок и в хорошем качестве.