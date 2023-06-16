«Такие решения чрезвычайно опасны»: ждать ли работающим пенсионерам увеличения пенсии

До 2025 года страховые пенсии неработающим пенсионерам проиндексируют дважды. Так, с 1 января 2024 года их увеличат на 4,6%, с 1 февраля 2025 года – на 4% и с 1 апреля 2025 года - на 3,6%.
Об этом «Российской газете» рассказал глава Комитета Госдумы Федерального собрания России по труду, социальной политике и делам ветеранов, заместитель руководителя фракции ЛДПР Ярослав Нилов.
А меж тем работающие пенсионеры пока ждут своего часа. И экономист Герман Ткаченко предложил повысить пенсии и этой категории пожилых людей. По его словам, это можно сделать благодаря высоким отчислениям в госбюджет.
В качестве примера Ткаченко привел данные портала «Электронный бюджет», согласно которым в госбюджет 2023 года поступило 188, 8 миллиардов рублей, что в пять раз больше ожидаемых отчислений. Тогда как в прошлом году в мае отечественная казна пополнилась 60, 2 миллиардами рублей, что в три раза меньше, чем это предполагалось.
Инициативу Германа Ткаченко Teleprogramma.pro попросила прокомментировать руководителя Союза пенсионеров России Валерия Рязанского.
«Если говорить о пожелании, то, конечно, мы выступаем за индексацию такого рода. И она действительно отражает более справедливое отношение к работающим пенсионерам. По крайней мере, к их абсолютному большинству, - поясняет Валерий Рязанский.
- Однако для небольшого количества пожилых работающих граждан, около семи с половиной миллионов человек, такое повышение не имеет никакого принципиального значения. У них высокий статус и заработная плата. Но для тех, кто работает, чтобы обеспечить свой прожиточный минимум, это, безусловно, важно.
Сама индексация пенсий с точки зрения экономических возможностей предусматривает следующее. Если в этом году условно гражданину платили пенсию сто рублей, и ее решили проиндексировать, например, на 10%, то в следующем году ее размер составит 110 рублей. А затем индексация должна приводить к тому, что эта сумма будет превращаться в 115, 120 рублей и так далее.
То есть последующая индексация означает увеличение тех цифр на индекс, который предусматривается в бюджетном процессе в качестве индексации».
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Валерий Рязанский. Фото: Global Look Press
- В чем же подвох такой инициативы?
- Это значит, что, принимая решение сегодня, вы должны думать о перспективе на будущее, и соизмерять все те дополнительные расходы, которые возникают, с будущими возможностями.
Но если этих возможностей в дальнейшем не предвидится, то такие решения чрезвычайно опасны. Возможно, сегодня вы принимаете их, а через год или два будете вынуждены либо снижать параметры таких решений, либо совсем отменять их. А это неловко и не принято.
Поэтому в этой связи мы, безусловно, за то, чтобы эти средства потратить с толком, в том числе и на социальные нужды. Возможно, на индексацию этой группе пенсионеров.
Но еще раз повторю, что такие возможности должны быть просчитаны на перспективу. Если человеку 68-70 лет, и он продолжает работать, то эти доплаты должны сохраняться на весь период его нахождения на пенсии, потому что через некоторое время он уйдет со своей службы, а пенсия будет проиндексирована.
Так что с экономической точки зрения такие шаги требуют очень аккуратных подсчетов. Но, безусловно, мы выступаем за то, чтобы это справедливое решение состоялось.