«Такие решения чрезвычайно опасны»: ждать ли работающим пенсионерам увеличения пенсии

До 2025 года страховые пенсии неработающим пенсионерам проиндексируют дважды. Так, с 1 января 2024 года их увеличат на 4,6%, с 1 февраля 2025 года – на 4% и с 1 апреля 2025 года - на 3,6%.

Об этом «Российской газете» рассказал глава Комитета Госдумы Федерального собрания России по труду, социальной политике и делам ветеранов, заместитель руководителя фракции ЛДПР Ярослав Нилов.

А меж тем работающие пенсионеры пока ждут своего часа. И экономист Герман Ткаченко предложил повысить пенсии и этой категории пожилых людей. По его словам, это можно сделать благодаря высоким отчислениям в госбюджет.

В качестве примера Ткаченко привел данные портала «Электронный бюджет», согласно которым в госбюджет 2023 года поступило 188, 8 миллиардов рублей, что в пять раз больше ожидаемых отчислений. Тогда как в прошлом году в мае отечественная казна пополнилась 60, 2 миллиардами рублей, что в три раза меньше, чем это предполагалось.

Инициативу Германа Ткаченко Teleprogramma.pro попросила прокомментировать руководителя Союза пенсионеров России Валерия Рязанского.