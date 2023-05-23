«Компенсация потерь»: ждать ли повышения пенсий с 1 июня, как в прошлом году

В прошлом году на заседании Госсовета, посвященного вопросам социальной поддержки населения, президент России Владимир Путин объявил о внеплановом повышении пенсий неработающим пенсионерам на 10%. Как сообщали тогда СМИ, такой шаг должен был компенсировать резкий рост цен, произошедший с начала года.

По данным Росстата, официальная инфляция с января 2022 года составила около 12%.

Поэтому с 1 июня 2022 года были проиндексированы все страховые пенсии по старости, по потере кормильца, по инвалидности, выплаты по государственному пенсионному обеспечению и социальные пенсии.