«Компенсация потерь»: ждать ли повышения пенсий с 1 июня, как в прошлом году

В прошлом году на заседании Госсовета, посвященного вопросам социальной поддержки населения, президент России Владимир Путин объявил о внеплановом повышении пенсий неработающим пенсионерам на 10%. Как сообщали тогда СМИ, такой шаг должен был компенсировать резкий рост цен, произошедший с начала года.
По данным Росстата, официальная инфляция с января 2022 года составила около 12%.
Поэтому с 1 июня 2022 года были проиндексированы все страховые пенсии по старости, по потере кормильца, по инвалидности, выплаты по государственному пенсионному обеспечению и социальные пенсии.
В этом году ситуация другая. По данным на 17 мая, годовой объем инфляции - 2, 3%. И вроде бы предпосылок для новой индексации нет...
Но российские пенсионеры все равно продолжают надеяться: а вдруг пенсии снова проиндексируют?
Какова вероятность повторения ситуации прошлого года? Об этом Teleprogramma.pro спросила главу Союза пенсионеров России Валерия Рязанского.
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Валерий Рязанский. Фото: Global Look Press
«В прошлом году индексация пенсий произошла в силу инфляции, которую нужно было погасить. В этом году инфляция ведет себя по-другому, поэтому вопрос – будет или не будет – это вопрос экономической ситуации и тех решений, которые будут приниматься на самом высоком уровне, - отмечает Валерий Рязанский.
- Поэтому сейчас вам точно никто не может ответить на этот вопрос. Но что касается желания пенсионеров, то, конечно, мы бы хотели, чтобы пенсия была проиндексирована. Но хочу напомнить, что индексация – это прежде всего компенсация потерь, вызванных инфляцией, поэтому если сейчас она невысокая, то, вероятно, такой вопрос в правительстве не стоит.
Поэтому давайте не будем гадать, на то есть высокое решение».