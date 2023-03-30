Как работающему пенсионеру получить дополнительную надбавку к пенсии

С 1 апреля в России размер социальных пенсий вырастет на 3,3% и в итоге составит 10.193 рубля. Кроме того, на столько же повысятся и пенсионные выплаты для ветеранов Великой Отечественной войны, жителей блокадного Ленинграда, пострадавших в катастрофе на Чернобыльской атомной электростанции, а также для военнослужащих, получивших инвалидность на службе.
А вот пенсии работающих пенсионеров не индексируются. Но они не теряют оптимизма и придумывают способы, как получить прибавку к пенсии, положенные их неработающим коллегам по цеху.
Для этого предприимчивые пожилые граждане увольняются с работы, а через пару месяцев, дождавшись индексации, либо возвращаются обратно в родной коллектив, либо ищут новые вакансии. Правда, такие планы не всегда идут по задуманному сценарию.
Насколько такая схема вообще этична, а главное – законна? Об этом Teleprogramma.pro поговорила с главой Союза пенсионеров России Валерием Рязанским.
«С точки зрения справедливости должно быть одинаковое отношение к обновлению пенсий и работающих, и неработающих пенсионеров. Ведь они заслужили право на отдых в предыдущие периоды жизни.
Поэтому, на мой взгляд, не очень правильно, когда пенсии пожилых граждан, ушедших с работы, индексируются, а трудящихся пенсионеров - нет. И получается, что индексацию пенсионер зарабатывает себе сам за счет новой зарплаты, - отмечает Валерий Рязанский.
Поэтому процедура увольнения и последующего устройства на работу абсолютно законна. И никаких незаконных действий со стороны людей здесь нет.
Тем более что индексация состоится только через несколько месяцев после увольнения. Это не такая уж оперативная процедура. Да и никто не даст стопроцентной гарантии последующего трудоустройства».
- Ну и, наверное, не каждый решится на подобную процедуру…
- Я по жизни сталкивался с такими случаями, когда люди знают об этой возможности, но не идут на оформление такого рода. Боятся, что потом их не возьмут на работу в силу возраста.
Да и тут нужно учитывать, что при различных сокращениях и реорганизациях часто под нож идут именно те должности, которые занимают пенсионеры.
Однако я даже рекомендую пожилым гражданам поступать таким образом, но всегда делаю одну оговорку…
На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.
Валерий Рязанский. Фото: Global Look Press
- Какую же?
- Сделайте так, чтобы работодатель знал о ваших планах, чтобы он не воспрепятствовал вашему будущему трудоустройству, иначе вы потеряете то место работы, которое вам очень нужно по жизни.
А есть пенсионеры, которые работают не ради дополнительных денег. Это, как правило, люди, занимающие высокие должности и в системе управления, и в здравоохранении, и в культуре, и в образовании.
На низкооплачиваемых должностях же часто трудятся те пенсионеры, получающие небольшую пенсию. И для них эта работа является существенной добавкой к пенсионным выплатам.
Поэтому пожилых россиян, решающихся на подобные процедуры, осуждать ни в коем случае не надо, неправильно и несправедливо. Так что, дай Бог, им здоровья и всего самого наилучшего!
Эти люди работают ради минимального размера своих материальных возможностей, а не ради того, чтобы ездить на курорты в Таиланд.