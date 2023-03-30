Как работающему пенсионеру получить дополнительную надбавку к пенсии

С 1 апреля в России размер социальных пенсий вырастет на 3,3% и в итоге составит 10.193 рубля. Кроме того, на столько же повысятся и пенсионные выплаты для ветеранов Великой Отечественной войны, жителей блокадного Ленинграда, пострадавших в катастрофе на Чернобыльской атомной электростанции, а также для военнослужащих, получивших инвалидность на службе.

А вот пенсии работающих пенсионеров не индексируются. Но они не теряют оптимизма и придумывают способы, как получить прибавку к пенсии, положенные их неработающим коллегам по цеху.

Для этого предприимчивые пожилые граждане увольняются с работы, а через пару месяцев, дождавшись индексации, либо возвращаются обратно в родной коллектив, либо ищут новые вакансии. Правда, такие планы не всегда идут по задуманному сценарию.

Насколько такая схема вообще этична, а главное – законна? Об этом Teleprogramma.pro поговорила с главой Союза пенсионеров России Валерием Рязанским.