Ждать ли в конце года крах рубля: аналитики сделали заявление

Курс доллара в конце второго квартала этого года может составить порядка 80 рублей, в третьем снизиться до 78 рублей, а к концу года опуститься до 75 рублей.

Об этом рассказала старший управляющий директор, директор аналитического управления Сбербанка Наталья Загвоздина в ходе конференции по жилой недвижимости «Время изменений: новые вызовы в отрасли и перспективы развития».

По словам спикера, доходы от экспорта в России уменьшились из-за потолка цен на нефть и нефтепродукты. Однако Наталья также добавила, что в марте и апреле дисконт на российское «черное золото» по отношению к цене Brent начал сокращаться.

Насколько прогноз аналитиков Сбербанка может быть достоверным? Об этом Teleprogramma.pro поговорила с кандидатом экономических наук, финансовым аналитиком Михаилом Беляевым.

По словам Михаила Кимовича, предсказывать курс рубля сейчас достаточно сложно, но его неправильно связывать исключительно с ценами на нефть. Это уже давным-давно пройденный этап.

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