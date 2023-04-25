Ждать ли в конце года крах рубля: аналитики сделали заявление

Курс доллара в конце второго квартала этого года может составить порядка 80 рублей, в третьем снизиться до 78 рублей, а к концу года опуститься до 75 рублей.
Об этом рассказала старший управляющий директор, директор аналитического управления Сбербанка Наталья Загвоздина в ходе конференции по жилой недвижимости «Время изменений: новые вызовы в отрасли и перспективы развития».
По словам спикера, доходы от экспорта в России уменьшились из-за потолка цен на нефть и нефтепродукты. Однако Наталья также добавила, что в марте и апреле дисконт на российское «черное золото» по отношению к цене Brent начал сокращаться.
Насколько прогноз аналитиков Сбербанка может быть достоверным? Об этом Teleprogramma.pro поговорила с кандидатом экономических наук, финансовым аналитиком Михаилом Беляевым.
По словам Михаила Кимовича, предсказывать курс рубля сейчас достаточно сложно, но его неправильно связывать исключительно с ценами на нефть. Это уже давным-давно пройденный этап.
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Михаил Беляев на канале ОТР
«Во-первых, на такой длительный срок прогнозировать цены на нефть очень трудно, потому что они зависят, скорее, от политических факторов, нежели чем от экономических. Это цена, которая устанавливается в результате картельных действий в рамках ОПЕК. И даже если судить по этому признаку, то прогноз Сбербанка можно поставить под очень большое сомнение, - поясняет Михаил Беляев.
От чего вообще зависит курс валюты и рубля в частности? От общего состояния экономики. А у нас сейчас экономика находится в формально неплохом положении – нет кризисных явлений, она достаточно стабильна».
- А какие же факторы могут повлиять на курс рубля?
- Тревожит то, что крайне инертную позицию заняли предприниматели. А это самое главное, что определяет живость и активность экономики.
Вот если каким-то образом удастся расшевелить наших предпринимателей с помощью государственного воздействия, мер поддержки, и они будут активно действовать, то рубль действительно начнет укрепляться и может подняться до тех значений, которые указал Сбербанк.
А если они останутся в таком же инертно-выжидательном положении, то в лучшем случае мы можем говорить о стабилизации курса рубля на нынешних позициях, а может, и о его ослаблении – не крахе, не обрушении, но о таком вот постепенно ползучем ослаблении.
Вот такой прогноз!