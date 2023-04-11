«Падение с ускорением»: что будет с курсом доллара в будущем

Финансовые аналитики бьют тревогу. С каждым днем рубль продолжает слабеть. Так, курс доллара на Московской бирже уже поднялся до 82 рублей. Последний раз такая картина наблюдалась еще в апреле прошлого года.
Как заявил в одном из своих интервью главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев, падение национальной валюты связано со снижением нефтегазовых доходов России из-за западных санкций и низких нефтяных цен на мировом рынке.
Что день грядущий готовит рублю в конце апреля – начале мая? Сохранится ли такая удручающая тенденция? Об этом Teleprogramma.pro поговорила с кандидатом экономических наук, финансовым аналитиком Михаилом Беляевым.
(Разговор записывался несколько дней назад, когда курс доллара был меньше 80 рублей - прим. ред)
Михаил Беляев в студии канала ОТР
«Учитывая то, как события развиваются сейчас, эта тенденция должна сохраниться. Вы знаете мою точку зрения, что курс национальной валюты зависит от общего состояния экономики, от ее динамичности.
И вот мы видим, что, начиная с декабря, отечественная экономика находится на паузе. А какого-то бодрого оживления не наблюдается, - поясняет Михаил Кимович».
- От чего еще это зависит?
- Владимир Путин выдвинул программу для правительства и Агентства стратегических инициатив, чтобы предприниматели наконец зашевелились, стали проявлять всяческую активность и двигать экономику вперед. Но вряд ли они будут действовать таким образом в апреле и мае. Сейчас бизнесмены, скорее, заняли выжидательно-инертную позицию.
Поэтому вот эта тенденция продолжится. А падение рубля по отношению к доллару устойчиво идет даже с большим ускорением, чем я готов был прогнозировать.
- О каких цифрах здесь может идти речь?
- Ранее я считал, что колебания будут происходить в районе 77 рублей за доллар. Теперь мы видим цифру больше 80. А если будет еще хуже, то падение рубля по отношению к доллару может даже и ускориться до 82 и выше, чего не хотелось бы.
Но все зависит от того, удастся ли вывести из летаргического сна наших предпринимателей.
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Михаил Беляев в студии канала ОТР
- То есть они выжидают, чтобы подстраховаться, но только делают хуже себе и всем?
- Хозяева предприятий свои доходы то получают. А выжидательная позиция заключается в том (хотя бизнесмены это и яростно опровергают), что они привыкли жить в достаточно тепличных условиях. Или ориентируются на экспорт, или на какие-либо бюджетные заказы. Там предпринимательской инициативы никакой нет.
Государство ведь поддерживает предприятия, и это правильно. Они создают большое количество рабочих мест, и многие из них градообразующие. Но тем не менее они в известной мере консервируют застойное положение.
Но на то ты и предприниматель, чтобы понимать, как действовать в сложной ситуации, и как выходить из этого непростого положения, а не ждать, когда государство подбросит тебе всяческую помощь.
Однако дело в том, что у многих из них хорошая подушка безопасности, и лично о себе представители бизнеса могут не беспокоиться. На мой взгляд, именно этим и объясняется подобная инертность.