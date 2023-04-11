«Падение с ускорением»: что будет с курсом доллара в будущем

Курс доллара

Курс доллара. Фото: Global Look Press 

Своими прогнозами на конец апреля – начало мая с Teleprogramma.pro поделился кандидат экономических наук Михаил Беляев.

Финансовые аналитики бьют тревогу. С каждым днем рубль продолжает слабеть. Так, курс доллара на Московской бирже уже поднялся до 82 рублей. Последний раз такая картина наблюдалась еще в апреле прошлого года. 

Как заявил в одном из своих интервью главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев, падение национальной валюты связано со снижением нефтегазовых доходов России из-за западных санкций и низких нефтяных цен на мировом рынке.

Что день грядущий готовит рублю в конце апреля – начале мая? Сохранится ли такая удручающая тенденция? Об этом Teleprogramma.pro поговорила с кандидатом экономических наук, финансовым аналитиком Михаилом Беляевым. 

(Разговор записывался несколько дней назад, когда курс доллара был меньше 80 рублей - прим. ред)

Михаил Беляев в студии канала ОТР  

«Учитывая то, как события развиваются сейчас, эта тенденция должна сохраниться. Вы знаете мою точку зрения, что курс национальной валюты зависит от общего состояния экономики, от ее динамичности.

И вот мы видим, что, начиная с декабря, отечественная экономика находится на паузе. А какого-то бодрого оживления не наблюдается, - поясняет Михаил Кимович».

- От чего еще это зависит?

- Владимир Путин выдвинул программу для правительства и Агентства стратегических инициатив, чтобы предприниматели наконец зашевелились, стали проявлять всяческую активность и двигать экономику вперед. Но вряд ли они будут действовать таким образом в апреле и мае. Сейчас бизнесмены, скорее, заняли выжидательно-инертную позицию.

Поэтому вот эта тенденция продолжится. А падение рубля по отношению к доллару устойчиво идет даже с большим ускорением, чем я готов был прогнозировать.

- О каких цифрах здесь может идти речь?

- Ранее я считал, что колебания будут происходить в районе 77 рублей за доллар. Теперь мы видим цифру больше 80. А если будет еще хуже, то падение рубля по отношению к доллару может даже и ускориться до 82 и выше, чего не хотелось бы.    

Но все зависит от того, удастся ли вывести из летаргического сна наших предпринимателей.

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Михаил Беляев в студии канала ОТР 

- То есть они выжидают, чтобы подстраховаться, но только делают хуже себе и всем?

- Хозяева предприятий свои доходы то получают. А выжидательная позиция заключается в том (хотя бизнесмены это и яростно опровергают), что они привыкли жить в достаточно тепличных условиях. Или ориентируются на экспорт, или на какие-либо бюджетные заказы. Там предпринимательской инициативы никакой нет.

Государство ведь поддерживает предприятия, и это правильно. Они создают большое количество рабочих мест, и многие из них градообразующие. Но тем не менее они в известной мере консервируют застойное положение.

Но на то ты и предприниматель, чтобы понимать, как действовать в сложной ситуации, и как выходить из этого непростого положения, а не ждать, когда государство подбросит тебе всяческую помощь.

Однако дело в том, что у многих из них хорошая подушка безопасности, и лично о себе представители  бизнеса могут не беспокоиться. На мой взгляд, именно этим и объясняется подобная инертность.     

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