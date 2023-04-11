«Падение с ускорением»: что будет с курсом доллара в будущем

Финансовые аналитики бьют тревогу. С каждым днем рубль продолжает слабеть. Так, курс доллара на Московской бирже уже поднялся до 82 рублей. Последний раз такая картина наблюдалась еще в апреле прошлого года.

Как заявил в одном из своих интервью главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев, падение национальной валюты связано со снижением нефтегазовых доходов России из-за западных санкций и низких нефтяных цен на мировом рынке.

Что день грядущий готовит рублю в конце апреля – начале мая? Сохранится ли такая удручающая тенденция? Об этом Teleprogramma.pro поговорила с кандидатом экономических наук, финансовым аналитиком Михаилом Беляевым.

(Разговор записывался несколько дней назад, когда курс доллара был меньше 80 рублей - прим. ред)