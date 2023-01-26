Какие категории пенсионеров получат надбавку с 1 февраля

С 1 февраля вырастет размер ряда социальных выплат. В частности, речь идет и о начислении пенсий. В общей сложности, на 11, 9 % планируется проиндексировать свыше 40 пособий и выплат.
Меж тем в интервью изданию «Сиб. Фм» юрист Юлия Сивакова рассказала, что в феврале ряд пожилых граждан сможет получить дополнительную выплату, которая составит не менее 15%.
По словам Юлии Сиваковой, повышения стоит ждать пенсионерам из числа федеральных льготников. Речь в частности идет о ветеранах боевых действий, гражданах с инвалидностью любой группы, ветеранах войны, чернобыльцах и другие. А начислять прибавку будет уже не Пенсионный фонд, а Социальный, образованный за счет объединения двух фондов.
При этом издание напомнило и о размере индексации, утвержденном Росстатом – 11, 9 %.
Кто же в первую очередь получит дополнительную надбавку? Разбираемся в вопросе с главой союза пенсионеров России Валерием Рязанским.
«Эта надбавка затронет те категории пенсионеров, которые озвучены в законе. Ничего специального в законодательстве не принималось, кроме решения вопросов, связанных с индексацией. Поэтому все выплаты пенсионеров, получающих страховую пенсию, были проиндексированы, начиная с 1 января этого года.
С 1 февраля произойдет индексация всех социальных выплат, которые имеют отношение к льготным категориям. Что я имею в виду? Это ежемесячные денежные выплаты, разные пособия, включая известный всем материнский капитал.
Что касается дополнительных социальных надбавок, это касается только отдельных категорий пенсионеров и отдельных категорий льготников. Поэтому здесь нужно внимательно смотреть за законодательством. Не все категории получают выплаты, не всех затрагивают индексации.
Например, индексация пенсионеров, получающих социальные пенсии, если я не ошибаюсь, ожидается только с 1 апреля. Так что никаких особых изменений в законодательстве не принято, и все соблюдается очень четко. Это достаточно отработанная модель пенсионного законодательства. Здесь все консервативно с точки зрения индексации. Об этом уже было объявлено. Все уже четко расписано, все категории пенсионеров о себе знают.
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Валерий Рязанский. Фото: Global Look Press
- Юлия Сивакова упоминала федеральных льготников…
-Речь идет о тех категориях льгот, которые соответствуют федеральным. Есть льготники федерального уровня, а есть регионального. Те, кто получают федеральную льготу, например, ежемесячные денежные выплаты или специальные выплаты, связанные с категорийностью, участники боевых действий, - все их выплаты индексируются. Так что не вижу здесь никаких сенсаций. Государство четко выполняет те социальные обязательства, которые есть в законодательстве.