Какие категории пенсионеров получат надбавку с 1 февраля

С 1 февраля вырастет размер ряда социальных выплат. В частности, речь идет и о начислении пенсий. В общей сложности, на 11, 9 % планируется проиндексировать свыше 40 пособий и выплат.

Меж тем в интервью изданию «Сиб. Фм» юрист Юлия Сивакова рассказала, что в феврале ряд пожилых граждан сможет получить дополнительную выплату, которая составит не менее 15%.

По словам Юлии Сиваковой, повышения стоит ждать пенсионерам из числа федеральных льготников. Речь в частности идет о ветеранах боевых действий, гражданах с инвалидностью любой группы, ветеранах войны, чернобыльцах и другие. А начислять прибавку будет уже не Пенсионный фонд, а Социальный, образованный за счет объединения двух фондов.

При этом издание напомнило и о размере индексации, утвержденном Росстатом – 11, 9 %.

Кто же в первую очередь получит дополнительную надбавку? Разбираемся в вопросе с главой союза пенсионеров России Валерием Рязанским.