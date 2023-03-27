Кто может рассчитывать на индексацию пенсии с 1 апреля: пособие будет увеличено

Уже с 1 апреля социальная пенсия в России вырастет на 3,3 процента. Подобные изменения затронут кошельки почти четырех миллионов человек. Инициативу прокомментировала ассистент кафедры трудового и социального права СПбГУ Фатима Ногайлиева. Эксперт детально разъяснила, кто может рассчитывать на увеличение пособия.

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Кстати, социальная пенсия индексируется ежегодно. Важный критерий - темп роста прожиточного минимума. В 2023 году размер социальных пенсий вырастет сразу на 13,3%.

«За все предшествующие годы это одна из самых масштабных индексаций, к тому же опережающая официальный уровень инфляции», — заверила эксперт.

Кто может рассчитывать на увеличение суммы

Эта инициатива коснется сразу нескольких категорий граждан. В их числе инвалиды I, II и III группы, дети-инвалиды и те, кто имеет такой статус с рождения.

Социальная пенсия начисляется также по старости — она полагается мужчинам и женщинам старше 55 и 50 лет соответственно, живущим на севере и в этих районах.

По материалам «Прайм», «А теперь внимание»