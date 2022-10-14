Каким будет курс доллара дальше

Современная политическая повестка заставляет испытывать тревожное состояние. Как правило, курс доллара активно реагирует на глобальные события.
В понедельник российская валюта уже продемонстрировала цифры июльского минимума по отношению к доллару и достигла отметки 63 рубля. Как будет вести себя рубль в ближайшее время? На этот вопрос Teleprogramma.pro ответил кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев.
По словам эксперта, фундаментальный курс доллара по отношению к рублю и наоборот не меняется. Он сохраняет устойчивость. Однако на фундаментальный курс влияют конъюнктурные события.
Каким будет курс доллара в ближайшее время? Фото: Global Look Press
«Понятно, что террористические акты и боевые действия работают не на пользу стабильности рубля. Вот это и определяет то, что наша валюта удешевляется по отношению к доллару. Но ее фундаментальные значения от этого не меняются, - объясняет Михаил Беляев.
Поэтому, когда проходят такие тревожные времена, они наступают, а потом также быстро проходят, ситуация стабилизируется. Вот когда они пройдут, произойдет коррекция в сторону снижения курса доллара по отношению к рублю. Потому что фундаментальные курсы какие были, такие и остались. Они определяются курсом экономики одной и второй страны».
По словам Михаила Беляева, в ближайшее время курс составит примерно 60-61 рубль при условии, если не произойдет каких-то громких информационно-политических событий. Тех, которые вмешаются в этот прогноз. Но прогнозировать что-либо в нынешних условиях очень сложно, напоминает эксперт.
На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.
Михаил Беляев на канале ОТР
«А если брать во внимание экономические факторы, то они выстраивают именно такую логику, которую я только что изложил», - резюмирует Михаил Беляев.