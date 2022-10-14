Каким будет курс доллара дальше

Современная политическая повестка заставляет испытывать тревожное состояние. Как правило, курс доллара активно реагирует на глобальные события.

В понедельник российская валюта уже продемонстрировала цифры июльского минимума по отношению к доллару и достигла отметки 63 рубля. Как будет вести себя рубль в ближайшее время? На этот вопрос Teleprogramma.pro ответил кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев.

По словам эксперта, фундаментальный курс доллара по отношению к рублю и наоборот не меняется. Он сохраняет устойчивость. Однако на фундаментальный курс влияют конъюнктурные события.