Каким будет курс доллара дальше

Михаил Беляев на канале ОТР

Михаил Беляев на канале ОТР 

Финансовый аналитик Михаил Беляев напоминает, что боевые действия работают не на пользу стабильности рубля

Современная политическая повестка заставляет испытывать тревожное состояние. Как правило, курс доллара активно реагирует на глобальные события.

В понедельник российская валюта уже продемонстрировала цифры июльского минимума по отношению к доллару и достигла отметки 63 рубля. Как будет вести себя рубль в ближайшее время? На этот вопрос Teleprogramma.pro ответил кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев.

По словам эксперта, фундаментальный курс доллара по отношению к рублю и наоборот не меняется. Он сохраняет устойчивость. Однако на фундаментальный курс влияют конъюнктурные события.

Каким будет курс доллара в ближайшее время? Фото: Global Look Press 

«Понятно, что террористические акты и боевые действия работают не на пользу стабильности рубля. Вот это и определяет то, что наша валюта удешевляется по отношению к доллару. Но ее  фундаментальные значения от этого не меняются, - объясняет Михаил Беляев.

Поэтому, когда проходят такие тревожные времена, они наступают, а потом также быстро проходят, ситуация стабилизируется. Вот когда они пройдут, произойдет коррекция в сторону снижения курса доллара по отношению к рублю. Потому что фундаментальные курсы какие были, такие и остались. Они определяются курсом экономики одной и второй страны».

По словам Михаила Беляева, в ближайшее время курс составит примерно 60-61 рубль при условии, если не произойдет каких-то громких информационно-политических событий. Тех, которые вмешаются в этот прогноз. Но прогнозировать что-либо в нынешних условиях очень сложно, напоминает эксперт.  

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Михаил Беляев на канале ОТР 

«А если брать во внимание экономические факторы, то они выстраивают именно такую логику, которую я только что изложил», - резюмирует  Михаил Беляев.   

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