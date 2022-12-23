Что будет с материнским капиталом в 2023 году

В России продолжают муссироваться слухи о частичной отмене материнского капитала, например, для обеспеченных граждан. И несмотря на то что замглавы Министерства труда Андрей Пудов заявил, что в ведомстве не рассматривают вопросы перераспределения маткапитала от одних получателей другим, такие разговоры не утихают. Тем более что есть поводы для оптимизма.
Так, еще в сентябре в СМИ появилась информация, что в 2023 году материнский капитал проиндексируют на 12,4% — до 589,6 тыс. руб. на первого ребенка и до 779 тыс. руб. на второго.
Какое будущее у материнского капитала в России? И могут ли его действительно отменить для части населения? Об этом Teleprogramma.pro поговорила с уполномоченной по правам ребенка в республике Татарстан, лидером общественного движения «Национальный родительский комитет» Ириной Волынец.
- Ирина, как вы думаете, будет ли материнский капитал действительно проиндексирован на 12,4%, если речь идет о дефиците бюджета?
- Ну, вообще индексация материнского капитала у нас проходит регулярно. И повышение на 12 % это уже не просто индексация, а именно повышение. Нужно различать эти понятия.
И это очень важно, поскольку материнский капитал стал действенной мерой поддержки семей с детьми и мощным стимулом для увеличения рождаемости. Существуют меры стимулирующие и поддерживающие. А материнский капитал включает в себя и то, и другое.
Очень важно, что 15 декабря Владимир Путин обратился к правительству с поручением разработать комплекс мер для повышения рождаемости и увеличения продолжительности жизни людей. Поэтому поддержку материнского капитала можно только приветствовать.
Я бы повышала размер маткапитала за каждого последующего ребенка. С рождением нового человека семья должна становиться богаче. И вот тогда многодетность станет желаемой целью для многих россиян.
Вообще, выплата материнского капитала – достаточно редкая мера поддержки семей, если речь идет о других странах. Однако она очень существенная, поэтому здесь Россия показывает пример.
Мы сами много выступаем, и наши инициативы постепенно реализуются. Так, мы ратуем за расширение списка оснований для того, чтобы потратить материнский капитал. Например, многодетной семье на эти средства можно было бы приобрести семейный автомобиль. Особенно это важно для тех, кто живет в маленьких городах и селах, где неважное транспортное сообщение. А в большом городе и выгоднее, и удобнее перемещаться на автомобиле.
Но многие не могут себе позволить приобрести машину. Пусть будет хотя бы автомобиль отечественного производства. Таким образом мы инвестируем в собственную экономику. Я думаю, что это очень важно.
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Ирина Волынец. Фото: соцсети
- Ходят слухи о частичной отмене материнского капитала, например, для обеспеченных россиян… Возможен ли вообще такой вариант развития событий?
- Я считаю, что это невозможно. Такие комментарии действительно были в том числе и от представителей официальных инстанций. Но я думаю, что этого можно совершенно не опасаться, потому что материнский капитал выдается не по факту рождаемости, а по факту рождения ребенка. И на самом деле это очень важно.
И вот как раз вышел федеральный закон о правовых гарантиях и статусе многодетной семьи, который мы все так ждем. Он дает таким семьям определенный статус. Потому что сейчас большая часть государственной поддержки выдается по факту нуждаемости. Конечно, это тоже очень нужно, но это так называемая борьба с бедностью, когда благодаря выплатам семья выходит на уровень жизни в соответствии с минимальным размером оплаты труда. .
Есть два важных понятия, которые не стоит путать: это борьба с малообеспеченностью и стимулирование рождаемости. Но должно быть и то, и другое. А то получается, чтобы получить какую-то минимальную поддержку, семья должна доказать, что она очень небогата. А бывает, что люди идут и на сокрытие доходов, они этим правом злоупотребляют.
И фактически нуждающиеся россияне не получают поддержки государства, потому что помимо всего прочего у нас есть и имущественный фактор. Например, по размерам доходов видно, что семья может претендовать на меры поддержки, а вот жилплощадь чуть-чуть превышает норму. Кому-то, например, квартира досталась в наследство от родителей или когда-то была другая возможность ее приобрести. И из-за нескольких квадратных метров семья теряет эту поддержку.
А еще нам рассказывали о состоятельных людях, которые приезжают к социальным работникам на дорогих машинах, чтобы получить какие-то социальные льготы, пособия, выплаты. И такое, увы, происходит сплошь и рядом!
Если упор будет делаться не на борьбу с малообеспеченностью, а по факту рождения ребенка, то подобные факты злоупотреблений будут исключаться.