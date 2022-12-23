Что будет с материнским капиталом в 2023 году

- Ирина, как вы думаете, будет ли материнский капитал действительно проиндексирован на 12,4%, если речь идет о дефиците бюджета?

- Ну, вообще индексация материнского капитала у нас проходит регулярно. И повышение на 12 % это уже не просто индексация, а именно повышение. Нужно различать эти понятия.

И это очень важно, поскольку материнский капитал стал действенной мерой поддержки семей с детьми и мощным стимулом для увеличения рождаемости. Существуют меры стимулирующие и поддерживающие. А материнский капитал включает в себя и то, и другое.

Очень важно, что 15 декабря Владимир Путин обратился к правительству с поручением разработать комплекс мер для повышения рождаемости и увеличения продолжительности жизни людей. Поэтому поддержку материнского капитала можно только приветствовать.

Я бы повышала размер маткапитала за каждого последующего ребенка. С рождением нового человека семья должна становиться богаче. И вот тогда многодетность станет желаемой целью для многих россиян.

Вообще, выплата материнского капитала – достаточно редкая мера поддержки семей, если речь идет о других странах. Однако она очень существенная, поэтому здесь Россия показывает пример.

Мы сами много выступаем, и наши инициативы постепенно реализуются. Так, мы ратуем за расширение списка оснований для того, чтобы потратить материнский капитал. Например, многодетной семье на эти средства можно было бы приобрести семейный автомобиль. Особенно это важно для тех, кто живет в маленьких городах и селах, где неважное транспортное сообщение. А в большом городе и выгоднее, и удобнее перемещаться на автомобиле.

Но многие не могут себе позволить приобрести машину. Пусть будет хотя бы автомобиль отечественного производства. Таким образом мы инвестируем в собственную экономику. Я думаю, что это очень важно.

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