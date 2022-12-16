Какую зарплату будут платить многодетным матерям в России

Депутат Госдумы от партии ЛДПР Сергей Леонов предложил приравнять многодетных матерей (воспитывающих трех и более детей) к работающим россиянам и платить им зарплату. По мнению госчиновника, (и так думают многие), женщины, заботящиеся о доме и детях, работают не меньше, а то и больше остальных.
«Это будет и огромным плюсом для стимулирования появления таких многодетных семей. Такие радикальные меры могли бы стимулировать рождаемость, — отметил Сергей Леонов в интервью изданию Ura.ru. — Потому что демографическая ситуация сейчас крайне тяжелая. Коэффициент рождаемости, наверное, самый низкий за последнее время».
Уполномоченная по правам ребенка в Республике Татарстан, лидер общественного движения «Национальный родительский комитет» Ирина Волынец уже не первый раз поднимает тему поддержки матерей. Причем речь идет не только о многодетных женщинах. Об этом Ирина Волынец рассказала Teleprogramma.pro.
Ирина Волынец. Фото: соцсети
— Ирина, как вы оцениваете идею Сергея Леонова?
— Положительно. Но мы уже выступали с подобной инициативой даже в отношении тех матерей, которые родили первого ребенка, чтобы они, находясь в декретном отпуске, получали зарплату в размере 100% от оклада до трехлетия малыша. Сейчас же они получают 40%.
Ну, а неработающим женщинам стоит выделять хотя бы минимальный размер оплаты труда, который больше, чем прожиточный минимум. С 1 января 2023 года МРОТ составит 16 242 рубля, в 2022 году он составляет 13 890 рублей. Размер прожиточного минимума с 1 января 2023 года будет 14 375 рублей, в 2022 году его сумма — 12 654 рублей. Для детей с 2023 года эта цифра составит 13 944 рубля по сравнению с 13 501 рублями в 2022 году.
Поэтому наша инициатива более расширенна. Соответствующее обращение мы направляли в Министерство труда, но пока еще не принято положительного решения.
Вообще, женщина, рожающая первого ребенка, должна понимать, что уровень жизни ее семьи не снизится. Она же не может оставить новорожденного. Это нормально, когда женщина кормит ребенка грудью. Материнство не должно быть просто фактом родов. Конечно, классно, когда помогают муж, няни, бабушки, дедушки. Но в идеале женщина должна кормить грудью до года.
Я, как мама четверых детей, могу сказать, что их здоровье сильно зависит от того, находятся ли они на грудном вскармливании или нет. Когда ребенок на искусственном вскармливании, это уже и дороже для семьи, не говоря уже о том, что хуже для здоровья.
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Ирина Волынец. Фото: соцсети
— Государство все же как-то вносит свою лепту в решение этих вопросов?
— Да. Постепенно государство расширяет меры поддержки семей с детьми, поэтому пусть не сразу, но постепенно наши инициативы внедряются в жизнь. И я, конечно, поддерживаю предложение Сергея Леонова, просто добавила информацию и о наших идеях. Ребенок — это, конечно, нагрузка на семью, на женщину. И с рождением каждого нового малыша уровень дохода семьи должен повышаться, а не понижаться.
А этого невозможно достичь без поддержки государства, потому что каждый ребенок — это иждивенец. И получается, что ресурс делится уже на большее количество людей. К тому же дети болеют и нуждаются в том, чтобы съездить на отдых, правда же?
Сейчас рождается мало здоровых детей. И им прописывают санаторно-курортное лечение. Но и порой средств, которые выделяет государство, оказывается недостаточно.
Например, сейчас очень много детей-аллергиков, с ментальными отклонениями, с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Им необходима реабилитация и лечение. Да и просто чтобы ребенок рос здоровым и крепким, ему хотя бы иногда хорошо выезжать на море. А чтобы появлялась такая возможность, конечно, нужны средства.