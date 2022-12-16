Какую зарплату будут платить многодетным матерям в России

— Государство все же как-то вносит свою лепту в решение этих вопросов?

— Да. Постепенно государство расширяет меры поддержки семей с детьми, поэтому пусть не сразу, но постепенно наши инициативы внедряются в жизнь. И я, конечно, поддерживаю предложение Сергея Леонова, просто добавила информацию и о наших идеях. Ребенок — это, конечно, нагрузка на семью, на женщину. И с рождением каждого нового малыша уровень дохода семьи должен повышаться, а не понижаться.

А этого невозможно достичь без поддержки государства, потому что каждый ребенок — это иждивенец. И получается, что ресурс делится уже на большее количество людей. К тому же дети болеют и нуждаются в том, чтобы съездить на отдых, правда же?

Сейчас рождается мало здоровых детей. И им прописывают санаторно-курортное лечение. Но и порой средств, которые выделяет государство, оказывается недостаточно.

Например, сейчас очень много детей-аллергиков, с ментальными отклонениями, с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Им необходима реабилитация и лечение. Да и просто чтобы ребенок рос здоровым и крепким, ему хотя бы иногда хорошо выезжать на море. А чтобы появлялась такая возможность, конечно, нужны средства.