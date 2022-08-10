Пять самых популярных вопросов про материнский капитал

Материнский капитал - это особая мера поддержки от государства, предназначенная для молодых семей. Программа работает с 2007 года, ее субсидирование происходит каждый год.

Деньги предназначены для семей, в которых родился малыш, либо он был усыновлен. Некоторые россияне не до конца понимают - на что можно потратить маткапитал.

Уполномоченная по правам ребенка в республике Татарстан, лидер общественного движения «Национальный родительский комитет» Ирина Волынец ответила на пять самых важных вопроса об этом.