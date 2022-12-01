Снизят ли в России пенсионный возраст

В начале ноября были приняты поправки к закону «О страховых пенсиях», дающие пожилым россиянам возможность выйти на заслуженный отдых раньше срока. Согласно новым правилам, в трудовой стаж теперь включено время прохождения военной службы по призыву. Так что гражданам, служившим в армии, снизят пенсионный возраст на два года.

Также отправиться на заслуженный отдых раньше положенного срока могут и россиянки, воспитавшие троих и более детей. Кроме того, теперь выйти на пенсию на 5 лет раньше имеют право и женщины, 12 лет отработавшие в условиях крайнего Севера.

Может ли перечень граждан, претендующих на досрочную пенсию, быть расширен в ближайшее время? Об этом Teleprogramma.pro поговорила с главой Союза пенсионеров России Валерием Рязанским.

По его словам, на этот вопрос вряд ли кто-то может ответить однозначно. А о мерах, поддерживающих пенсионеров, прошедших военную службу, говорили уже достаточно давно. И Валерий Рязанский входил в число тех, кто занимался этой проблемой.

Как говорит глава Союза пенсионеров, когда в 2018 году вносились изменения в пенсионное законодательство, эта тема действительно стояла остро. Потому что у пожилых россиян, служивших в армии, не было никаких преимуществ перед остальными.

«Представьте, двух людей, у которых одинаковый стаж работы – 42 года. Но у одного человека, который отработал это время на производстве, но при этом у него за плечами не было службы в армии, есть преимущества. Это было обидно для тех пенсионеров и людей предпенсионного возраста, кто служил в армии.

Это выглядело как некое наказание за то, что они выполняли свои конституционные обязанности, а государство им этого не засчитало. Не засчитало тот стаж, который обычно учитывается при выходе на пенсию.

Поэтому эта мера была действительно спорна, об этом много говорили, рассуждали, предлагали внести изменения в закон. Но случилось так, что президент своим решением, своим указом эту несправедливость восстановил. Что тут можно сказать? Это хорошо».