Снизят ли в России пенсионный возраст

В начале ноября были приняты поправки к закону «О страховых пенсиях», дающие пожилым россиянам возможность выйти на заслуженный отдых раньше срока. Согласно новым правилам, в трудовой стаж теперь включено время прохождения военной службы по призыву. Так что гражданам, служившим в армии, снизят пенсионный возраст на два года.
Также отправиться на заслуженный отдых раньше положенного срока могут и россиянки, воспитавшие троих и более детей. Кроме того, теперь выйти на пенсию на 5 лет раньше имеют право и женщины, 12 лет отработавшие в условиях крайнего Севера.
Может ли перечень граждан, претендующих на досрочную пенсию, быть расширен в ближайшее время? Об этом Teleprogramma.pro поговорила с главой Союза пенсионеров России Валерием Рязанским.
По его словам, на этот вопрос вряд ли кто-то может ответить однозначно. А о мерах, поддерживающих пенсионеров, прошедших военную службу, говорили уже достаточно давно. И Валерий Рязанский входил в число тех, кто занимался этой проблемой.
Как говорит глава Союза пенсионеров, когда в 2018 году вносились изменения в пенсионное законодательство, эта тема действительно стояла остро. Потому что у пожилых россиян, служивших в армии, не было никаких преимуществ перед остальными.
«Представьте, двух людей, у которых одинаковый стаж работы – 42 года. Но у одного человека, который отработал это время на производстве, но при этом у него за плечами не было службы в армии, есть преимущества. Это было обидно для тех пенсионеров и людей предпенсионного возраста, кто служил в армии.
Это выглядело как некое наказание за то, что они выполняли свои конституционные обязанности, а государство им этого не засчитало. Не засчитало тот стаж, который обычно учитывается при выходе на пенсию.
Поэтому эта мера была действительно спорна, об этом много говорили, рассуждали, предлагали внести изменения в закон. Но случилось так, что президент своим решением, своим указом эту несправедливость восстановил. Что тут можно сказать? Это хорошо».
- А обсуждались ранее ли еще какие-то категории россиян, которые бы тоже могли досрочно выйти на пенсию, но пока что решение этого вопроса не вышло за рамки дискуссий?
- Время от времени такие категории всегда появляются. Это и многодетные, и те, кто работал на Севере. Хочется, чтобы таких льгот было побольше. Но мы должны понимать, что каждая такая мера должна быть подкреплена финансовыми возможностями, потому что и те, кто выходит на заслуженный отдых досрочно, и выходящие на пенсию в свое время, финансируются из общего котла.
А если в таком случае выделяются дополнительные льготы, то нужно что-то добавить, чтобы не снижать пенсии тем, кто их получает из общего бюджета. Вот в чем здесь проблема.
Поэтому в любой ситуации льготы такого рода выделяются с помощью дополнительных средств из федерального бюджета, либо из каких-то резервных фондов. И каждая из этих мер должна быть тщательно просчитана и обоснована, чтобы ни в коем случае не обидеть другие категории граждан, которые получают деньги из общего котла пенсионной системы.
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Валерий Рязанский. Фото: Global Look Press
- То есть сейчас просто нужно понимать, есть ли у государства дополнительные финансовые возможности?
- Сейчас на повестке дня спорных категорий нет. Хотя рассматривалась такая категория, как пенсионеры, получающие дополнительную фиксированную часть пенсии, например, начиная с 80 лет.
Есть предложения давать такое право не по достижении 70-80 лет, а раньше. Но опять же нужно учитывать, есть ли у государства ресурсы на такие шаги. Так что не все так просто.