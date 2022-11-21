Выплатят ли на самом деле в России 13-ю пенсию к Новому году

Последнее время в Сети продолжаются дискуссии о выплате 13-й пенсии. Ходили слухи, что Госдума в ближайшее время может принять закон о дополнительной финансовой поддержке пожилых граждан, равной ежемесячной сумме, в декабре.

Впервые законопроект о 13-й пенсии, которую должны выплачивать в конце каждого года, был вынесен на рассмотрение партией «Справедливая Россия». Тогда руководитель организации Сергей Миронов говорил, что такая мера поможет восстановить социальную справедливость, а также повысить уровень благополучия пожилых россиян. В декабре 2021 года с таким же предложением выступили представители партии ЛДПР.

Существует ли хотя бы малейший шанс, что россияне почтенного возраста действительно получат дополнительную помощь к Новому году?

С таким вопросом Teleprogramma.pro обратилась к главе Союза пенсионеров России Валерию Рязанскому. Однако его прогнозы пессимистичны.

По словам Валерия Рязанского, если законодательная инициатива разработана без согласия правительства, то ее перспективы равны нулю.