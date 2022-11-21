Выплатят ли на самом деле в России 13-ю пенсию к Новому году

Последнее время в Сети продолжаются дискуссии о выплате 13-й пенсии. Ходили слухи, что Госдума в ближайшее время может принять закон о дополнительной финансовой поддержке пожилых граждан, равной ежемесячной сумме, в декабре.
Впервые законопроект о 13-й пенсии, которую должны выплачивать в конце каждого года, был вынесен на рассмотрение партией «Справедливая Россия». Тогда руководитель организации Сергей Миронов говорил, что такая мера поможет восстановить социальную справедливость, а также повысить уровень благополучия пожилых россиян. В декабре 2021 года с таким же предложением выступили представители партии ЛДПР.
Существует ли хотя бы малейший шанс, что россияне почтенного возраста действительно получат дополнительную помощь к Новому году?
С таким вопросом Teleprogramma.pro обратилась к главе Союза пенсионеров России Валерию Рязанскому. Однако его прогнозы пессимистичны.
По словам Валерия Рязанского, если законодательная инициатива разработана без согласия правительства, то ее перспективы равны нулю.
«Однако маловероятно, что она согласована. Во-первых, в бюджете пенсионного фонда нет такой статьи выплаты, потому что 13-я пенсия, уж простите меня, — это 500 миллиардов рублей, если не больше. А такими суммами никто не бросается, — поясняет Валерий Владимирович. — Посчитайте сами объем нашего Пенсионного фонда. Для этого порядка 13 триллионов рублей нужно разделить на 12 месяцев. То есть сумма, выплачиваемая за месяц, равна около 500 миллиардам рублям. Такие деньги не заложены в бюджете пенсионного фонда. И вряд ли в бюджете страны найдутся ресурсы для таких выплат.».
По словам Валерия Владимировича, все зависит от решения правительства. Если оно будет принято, то разговор может стать предметным.
«Но у меня ощущение, что таких решений правительство не принимало, и вряд ли в конце года в бюджете найдут такие деньги, — поясняет Валерий Рязанский.
На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.
Валерий Рязанский. Фото: Global Look Press
— А теоретически ведь можно поддержать подобный законопроект?
— С точки зрения фантазии и отношения к нуждам пенсионеров можно, конечно, поддерживать все, что угодно. Но есть экономика, реальные финансовые возможности страны. Если уж говорить о доплатах такого рода, то надо думать не о них, а об увеличении обычной пенсии и делать это в обычном порядке. Чтобы ежемесячные пенсии были выше, и тогда не понадобится никаких новогодних сюрпризов.
Все надо делать в обычном, стандартном, гарантированном порядке. Поэтому, на мой взгляд, это было бы лучше и полезнее. И если такие средства найдутся, то лучше их вложить в пенсионный фонд, и разложить, как и положено пенсионерам, по его ячейкам. На 12 месяцев.
Вот тебе прибавка, и ты ее получаешь ежемесячно. Поэтому это много ценнее, чем вот такие единоразовые акции, больше основанные на политических проблемах.